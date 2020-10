Il concerto di Billie Eilish in streaming è fissato per il 24 ottobre. L’artista torna così sul palco ma con un evento a distanza che sarà trasmesso su livestream.billieeilish.com. I biglietti disponibili sono distribuiti al costo di 30 dollari e daranno accesso alla performance in streaming in diretta da Los Angeles.

Sul concerto, Billie Eilish ha dichiarato:

“Mi manca tantissimo fare concerti, per questo motivo farò un live streaming il 24 ottobre e non vedo l’ora di esibirmi nuovamente. Acquistate i vostri biglietti ora!”

Il titolo dello streaming del 24 ottobre è Where Do We Go e sarà disponibile per le 24 ore successive. L’annuncio dell’evento è stato dato sulla pagina di Billie Eilish, che ha richiamato l’attenzione dei fan per ora esclusi dai concerti dal vivo a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il ricavato dei biglietti venduti sarà devoluto alla Crew Nation, fondo di solidarietà istituito per supportare i lavoratori dello spettacolo piegati dall’emergenza Coronavirus. Il live di Billie Eilish è un prodotto di lili Studios.

Billie Eilish è anche l’autrice della colonna del nuovo film di James Bond, No Time To Die. La clip ufficiale del brano, diretta da Daniel Kleinmann, restituisce le immagini in bianco e nero dell’artista, accompagnate dalle scene tratte dal film.

Il tema centrale del video è la relazione amorosa tra Bond e Madeleine Swann, interpretata da Lea Seydoux. Sul video, Billie Eilish ha scritto: “Lo abbiamo girato a febbraio ed è finalmente uscito. Amo Bond e sono ancora così onorata di farne parte. Grazie 007”.

Il brano porta la firma di Billie Eilish e di suo fratello Finneas, con l’aiuto di Alicia Keys che aveva cantato il tema principale di Quantum Of Solace – Another Way To Die – con Jack White.

Nei giorni scorsi, l’artista ha annunciato la prossima uscita di un documentario sulla sua vita, atteso per il mese di febbraio. Il titolo scelto è Billie Eilish: The World’s A Little Blurry e sarà disponibile anche su Apple+.