Ci sarà anche un concerto dei Foo Fighters all’interno della grande venue dell’SOSFest, una tre giorni virtuale che verrà trasmessa in streaming su YouTube. L’iniziativa è opera della National Venue Event Association e nasce per raccogliere fondi a favore dei locali indipendenti. Durante la diretta gli spettatori potranno effettuare delle donazioni, mentre l’accesso al Festival sarà gratuito.

SOS, in questo caso, non sta per “Save Our Souls” ma per “Save Our Stages” (“salvate i nostri palchi”). L’evento si terrà dal 16 al 18 ottobre e sarà presentato da Reggie Watts. Le donazioni saranno destinate al fondo NIVA Emergency Relief Fund. 35 gli ospiti in cartellone, che si esibiranno e in collegamento dai propri canali YouTube. Tra gli artisti spiccano i già citati Foo Fighters e troviamo anche Miley Cyrus, Demi Lovato, Dave Mattheus, i The Lumineers. Ci sarà anche Finneas, fratello e produttore di Billie Eilish.

Il cast completo e le location:

Adam Melchor at The Hotel Cafe

Alec Benjamin at The Hotel Cafe

Bea Miller at The Teragram Ballroom

Black Pumas at The Parish

Brittany Howard at Ryman Auditorium

Brothers Osborne at Mercy Lounge

Cautious Clay at World Cafe Live

Dave Matthews (Solo) at Jefferson Theater

Dillon Francis at The Teragram Ballroom

Dizzy Fae at First Ave

FINNEAS at The Teragram Ballroom

Foo Fighters at The Troubadour

G-Eazy at The Independent

Gus Dapperton at LPR

Jason Mraz at Belly Up Tavern

JP Saxe at The Troubadour

Kelsea Ballerini at Exit/In

Leon Bridges at The Troubadour

Little Big Town at Exit/In

The Lumineers at Boulder Theater

Macklemore at Neumos

Major Lazer at Gramps

Marshmello + Demi Lovato at The Troubadour

Miley Cyrus at Whisky a Go Go

Monica at Center Stage

Nathaniel Rateliff at Boulder Theater

Phoebe Bridgers at The Troubadour

Portugal. The Man at Crystal Ballroom

Reba McEntire at Ryman Auditorium

The Revivalists at Tipitina’s

Rise Against at Metro

The Roots at Apollo Theater

Sebastian Yatra at Broward Center for the Performing Arts

YG at The Troubadour

Gli artisti si esibiranno in collegamento da location d’eccezione: dall’Apollo Theater di New York (con i The Roots) al Whisky A Go Go (per Miley Cyrus). Il mondo dello spettacolo continua dunque a mobilitarsi per sostenere il mondo dello spettacolo ridotto al collasso per via dell’emergenza della pandemia, specialmente nel piccolo universo dei locali indipendenti.

A questo stato di cose dobbiamo la stoccata di Dave Grohl: “Se il governo non ci aiuta dobbiamo farlo da noi”. Nel frattempo i Foo Fighters continuano a festeggiare i primi 25 anni di Foo Fighters (1995), il disco di debutto e il primo capitolo di Dave del post-Nirvana. Lo fanno, questa volta, con la messa online di una fanzine presso la quale i fan possono pubblicare i ricordi dedicati alla band.

Il concerto dei Foo Fighters in streaming arriva in un periodo di fermo per i grandi eventi: ricordiamo che l’appuntamento in Italia con la band di Dave Grohl per gli i-Days di Milano è slittato al 2021.