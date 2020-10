Si lavora ad un concerto all’Arena di Verona per Guccini nel 2021, Coronavirus permettendo. L’idea è quella di festeggiare Francesco Guccini attraverso la rilettura di alcune delle sue canzoni più conosciute, quelle che hanno contribuito a costruire la storia della musica italiana.

Sul palco tanti ospiti del panorama musicale contemporaneo, quelli che hanno partecipato ai due capitoli del progetto Note Di Viaggio, sotto la guida di Mauro Pagani.

Alla vigilia della pubblicazione di Note Di Viaggio – Capitolo 2: Non Vi Succederà Niente, interamente realizzato nello storico studio Officine Meccaniche di Milano, viene svelata la possibilità che questo progetto possa vivere dal vivo sul palco dell’anfiteatro scaligero. Si sta pensando infatti ad una data-evento da organizzare nella storica cornice dell’Arena di Verona nel 2021 ma tutto è ancora da vedere.

L’organizzazione del concerto dipenderà prima di tutto dall’effettiva possibilità di tenere eventi in location così grandi, senza distanziamento, il prossimo anno, in base agli aggiornamenti sulla pandemia globale dovuta al Covid-19. In secondo luogo bisognerà pensare al coinvolgimento degli ospiti del progetto che omaggia Guccini e chiedere l’effettiva disponibilità alla partecipazione degli artisti. Stiamo parlando di – per il secondo capitolo – Zucchero, Fiorella Mannoia, Emma Marrone e Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Gianna Nannini, Jack Savoretti, Levante, Mahmood, Petra Magoni, Ermal Meta, Fabio Ilacqua, I Musici.

Gli appassionati, intanto, potranno acquistare il secondo capitolo di Note Di Viaggio da venerdì 9 ottobre in versione CD Standard, CD Limited Edition numerata, Vinile, Vinile Limited Edition numerata. Il progetto sarà disponibile anche in streaming e in digital download.

In attesa che ripartano i grandi spettacoli dal vivo, i fan potranno assistere ad un evento in streaming.

Proprio dallo studio di registrazione di Officine Meccaniche Mauro Pagani dialogherà con Francesco Guccini, in diretta dalla sua casa a Pavana, per l’evento esclusivo online laFeltrinelli in programma giovedì 29 ottobre alle ore 18.30 sulla piattaforma FetrinelliLive. A moderare l’incontro il giornalista David De Filippi.