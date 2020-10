Vi avevamo dato già più di qualche anticipazione per quanto riguarda il Huawei P Smart 2021, adesso ufficializzato anche per l’Italia. Il dispositivo si contraddistingue per la presenza di un foro centrale nel display per il contenimento della fotocamera frontale, che corrisponde ad un sensore singolo da 18MP (apertura f/2.0). La fotocamera posteriore, invece, include quattro sensori: uno principale da 48MP (apertura f/1.8), un grandangolo da 8MP (apertura f/2.4), ed altri due da 2MP ciascuno, di cui uno macro ed uno di profondità (entrambi con apertura f/2.4). Huawei P Smart 2021 include uno schermo LCD da 6.67 pollici fullHD ed è spinto dal processore Kirin 710A con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB).

Non manca il lettore di impronte digitali sul versante laterale (come pure lo sblocco col volto), anche se purtroppo dobbiamo segnalare l’assenza della tecnologia NFC, utile, tra le altre cose, per effettuare pagamenti elettronici tramite Google Pay ed altre piattaforma simili. Huawei P Smart 2021 offre, in compenso, le connettività Wi-Fi 802.11n, LTE, Bluetooth 5.1, GPS + AGPS + GLONASS + BEIDOU, USB-C, ed ha dimensioni di 165,65 x 76,88 x 9,26 mm (peso di 206 gr.). Il dispositivo include una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5W. Il sistema operativo di riferimetno è Android 10 con EMUI 10.1, con i HMS e senza i servizi Google.

Le colorazioni in cui viene reso disponibile sono Midnight Black, Blush Gold e Crush Green. Huawei P Smart 2021 può essere pre-ordinato in Italia al prezzo di 229 euro a partire da oggi 8 ottobre: chi concluderà il pre-ordine entro il 1 novembre riceverà in regalo le Huawei FreeBuds 3, dal valore commerciale di 139 euro, ed in più 3 mesi di Huawei Music VIP Membership, 3 mesi di Huawei Video e 15GB di spazio aggiuntivo su Huawei Cloud per 1 anno. Potrete leggere tutti i dettagli dell’iniziativa promozionale cliccando su questo indirizzo.