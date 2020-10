Il giorno della presentazione degli iPhone 12 è stato ufficializzato per martedì 13 ottobre. Gli inviti per l’evento in streaming sono stati distribuiti da un paio di giorni ma oggi 8 ottobre giungono nuove e succulenti anticipazioni sulle specifiche dei top di gamma di questo 2020. A parlare in merito ai nuovi melafonini è l’autorevole informatore Roland Quandt che solo pochi minuti fa ha lanciato un nuovo cinguettio dal suo profilo Twitter molto seguito.

Il noto leaker che, soprattutto in riferimento agli iPhone Apple, non ne sbaglia mai una ha elencato tutti i modelli di iPhone 12 attesi per la prossima settimana. Fin qui nessuna novità di rilievo visto che nuovamente vengono confermati 4 esemplari diversi tra loro per l’imminente serie. Il valore aggiunto del suo intervento sta nell’indicazione esatta di tutti i tagli di memoria per gli smartphone e pure dei relativi colori dei dispositivi.

Partiamo dall’approfondimento sui dispositivi che meno costosi ma anche meno accessoriati della nuova generazione, ossia dall’iPhone 12 Mini e iPhone 12. Per quanto riguarda il primo esemplare, questo arriverebbe in tre tagli da 64, 128 e pure 256 GB. le colorazioni previste sarebbero invece 5 ovvero quella verde, blu, oro, grigio scura e argento. Il collega iPhone 12 “standard” manterrebbe lo stesso numero di modelli del fratello minore per spazio di archiviazione e anche le nuance adottate da Apple sarebbero identiche.

Cosa ci comunica Roland Quandt invece sugli iPhone 12 Pro? Il modello Pro si presenterebbe con tre tagli da 128, 256 e 512 GB di memoria interna. Le colorazioni disponibili sarebbero solo tre e dunque grigia, oro e argento. Per finire, la variante iPhone 12 Pro Max potrebbe contare sulla stessa distinzione di memorie del fratello minore e pure sulle medesime nuance.

Tutte le anticipazioni di Roland Quandt sarebbero pervenute da un venditore, non meglio specificato e dunque rimasto anonimo. Vista l’autorevolezza della fonte già ribadita, è davvero difficile credere che il prossimo martedì ci troveremo al cospetto di qualcosa di molto diverso da quanto riportato quest’oggi ma ne attenderemo pazientemente la conferma.