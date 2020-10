Il debutto di PS5 è sempre più vicino. Con la rivale Xbox Series X pronta a sbarcare nei negozi il 10 novembre 2020, la prossima console domestica di Sony sarà infatti in vendita il 19 dello stesso mese, intenzionata non solo a sedurre il popolo geek a suon di potenza bruta, servizi e giochi in esclusiva, ma pure a scontrarsi in una console war che pare anche a questo giro inevitabile. Al prezzo di 499,99 euro per l’edizione standard e di 399,99 euro per quella solo digitale – sprovvista cioè del lettore ottico per i dischi -, PlayStation 5 è fisiologicamente uno degli oggetti del desiderio dei gamer, che non vedono l’ora di lanciarsi nella next-gen made in Japan.

Non solo, con l’uscita di PS5, la “grande S” ha annunciato pure in via ufficiale importanti modifiche al sistema di Trofei, introdotto per la prima volta con l’indimenticabile – e indimenticata! – PlayStation 3. Prima di tutto, Sony vuole aumentare tramite update le fasce dei livelli Trofei passando dagli attuali 1-100 a 1-999. Al termine del processo di aggiornamento, tutti i livelli attualmente raggiunti dagli utenti si andranno ad adeguare in modo automatico al nuovo sistema. Per fare un esempio, se attualmente il vostro livello è pari a 12, dopo l’update si troverà a circa 200:

Il livello esatto dipenderà dal numero di Trofei guadagnati e dalla loro classificazione. Non vi saranno modifiche ai Trofei già ottenuti o alle informazioni sui Trofei, come ad esempio i requisiti di sblocco.

Su PS5, il sistema di calcolo del livello Trofei è stato rivisto per risultare più gratificante all’utenza. Con i Trofei di Platino ad avere un peso maggiore ai fini dei progressi, divenendo così ancora più preziosi. Naturalmente, con il passaggio su PlayStation 5, il vostro profilo manterrà tutti i progressi fatti fino ad ora sulle altre console Sony, mentre varieranno pure le icone – come mostrato nell’immagine più in alto. Cosa ne dite, apprezzate le novità?