Si sente poco parlare di ASUS, o comunque molto meno di quanto si faccia con Samsung, Huawei, Apple o Xiaomi. Il brand taiwanese ha conosciuto periodi di luce e di buio, come tutti gli altri OEM, e ci aspettiamo accada altrettanto per quanto riguarda la distribuzione di Android 11 a bordo dei suoi smartphone. Come riportato da ‘tomshw.it‘, non ci sono dubbi sul fatto che i nuovi ASUS Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro ricevano l’ultima major-release dell’OS mobile di Google, avendo questi terminali anche già ricevuto una prima versione beta dell’aggiornamento. Non farà eccezione nemmeno l’ASUS ROG Phone 3, il dispositivo gaming per eccellenza che ha saputo far girare la testa a migliaia di appassionati del segmento.

Fin qui nulla che già non sapessimo: adesso ci tocca parlarvi dei modelli delle precedenti generazioni. ASUS è solita promettere due major-release di Android per ciascuno dei propri modelli, e dunque non dovrebbero esserci problemi con quelli usciti fuori dalla scatola con Android 9 e Android 10. Fanno parte di questa cerchia gli ASUS Zenfone 6 e ASUS ROG Phone 2, che riceveranno senz’altro Android 11 (tant’è che il primo ha ricevuto anche la prima beta all’incirca un mese fa). Non sappiamo dirvi se lo stesso discorso potrà essere fatto per gli ASUS Zenfone 5 e Zenfone 5Z, sui quali il produttore taiwanese sta facendo alcune valutazioni prima di decidere (per il momento si va verso l’esclusione, anche se non è ancora assodata).

Non c’è nulla da sperare, invece, per i vari ASUS ZenFone Max Pro M1 e M2, ZenFone Max Plus M2, ZenFone Live L2 e ZenFone Max Shot, tutti arrivati sul mercato con Android 8.0 Oreo. Ci spiace avervi dovuto deludere, ma le cose sembrano proiettate proprio verso questa direzione. Avreste sperato per caso in qualcosa di più? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.