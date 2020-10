Torna su Rai1 Doc – Nelle Tue Mani, la serie medical con Luca Argentero e Matilde Gioli tratta – con numerose licenze creative – da una storia vera, quella raccontata nel libro Meno Dodici di Pierdante Piccioni e Pierangelo Sapegno.

La serie record di ascolti la scorsa primavera, quando ha attirato su Rai1 oltre sette milioni di telespettatori in pieno lockdown, si prepara a polarizzare lo share del giovedì sera prendendo il posto di Nero a Metà, la cui seconda stagione termina l’8 ottobre. Un passaggio di testimone tra due titoli di enorme successo per Rai Fiction.

La seconda parte di stagione di Doc – Nelle Tue Mani continua ad avere il focus sul tentativo disperato di Andrea Fanti (Luca Argentero) di recuperare non solo la memoria dei suoi ricordi, persa dopo essere stato colpito da un proiettile, ma anche il suo ruolo di primario di Medicina Interna, che deve riconquistare ripartendo dal basso e lavorando con gli specializzandi che prima era solito martoriare col suo caratteraccio dispotico. Scoprendo la dote dell’empatia e sforzandosi di rimettere insieme i pezzi degli ultimi 12 anni della sua vita di cui non ricorda nulla, cercherà di riallacciare il rapporto con l’ormai ex moglie Agnese (Sara Lazzaro), dopo aver completamente dimenticato di aver avuto una storia con la sua specializzanda Giulia (Matilde Gioli), mentre il nuovo primario Marco Sardoni (Raffaele Esposito), continua a tramare contro di lui per coprire le sue responsabilità nel caso di malasanità che era stato scoperto da Fanti prima della perdita di memoria.

In ogni episodio, oltre alla trama orizzontale che riguarda il percorso di Fanti nel recupero della memoria, Doc Nelle Tue Mani tratta diversi casi clinici che coinvolgeranno medici e pazienti mostrando aspetti inediti delle loro vite e della loro personalità, spesso rivelandosi una seconda occasione per riconsiderare rapporti interpersonali, scelte fatte o ancora da fare nelle rispettive esistenze.

Ecco le trame dei primi due episodi della seconda parte di Doc – Nelle Tue Mani, che andranno in onda giovedì 15 ottobre in prima visione assoluta su Rai1 dalle 21.15.

Ep. 9 – In salute e in malattia



Andrea è certo di aver finalmente fatto breccia nel cuore di Agnese e, sull’onda del romanticismo, propone di organizzare un matrimonio in reparto per un paziente in condizioni critiche. Nel frattempo, un’inaspettata proposta di Gabriel rovescia gli equilibri all’interno del gruppo degli specializzandi.



Ep. 10 – Quello che siamo

Una paziente mette in luce un segreto della vita privata di Lorenzo che crea stupore in tutto il reparto. Intanto, Gabriel e Elisa si devono ingegnare per ricostruire la vita di un anziano ricoverato che sembra non ricordare nulla di sé, ma che pronuncia ripetutamente un’unica parola.

Come per la prima parte di stagione, anche i nuovi episodi di Doc – Nelle Tue Mani sono diretti a quattro mani da Jan Maria Michelini e Ciro Visco. Collabora alla sceneggiatura anche Pierdante Piccioni, il vero medico di Lodi vittima di un’amnesia dopo un incidente stradale, alla cui storia è vagamente ispirata la trama della fiction.