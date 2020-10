Con i BootCamp abbiamo scoperto le categorie di X Factor 2020 assegnate ai giudici del programma. Ognuno di loro dovrà occuparsi adesso di selezionare 5 concorrenti per categoria ai BootCamp che diventeranno 3 nella prossima fase. In 12 in totale accederanno ai Live Show in programma in diretta su Sky Uno dalla fine del mese di ottobre.

Con i Live Show e il ritorno alla diretta, X Factor 2020 torna anche a Milano, dopo aver registrato le prime fasi negli studi di Roma.

Ad annunciare le categorie di X Factor 2020 assegnate ai giudici è il conduttore dell’edizione, Alessandro Cattelan.

Emma Marrone guiderà gli Under Uomini, Hell Raton sarà a capo delle Under Donne. Mika guiderà gli Over e Manuel Agnelli i Gruppi.

Ognuno dei giudici, ora, dovrà comporre il suo team. La fase dei BootCamp consiste infatti nel ridurre il numero di concorrenti e fare in modo che ogni team abbia solo 5 concorrenti per la fase della Last Call.

I primi due giudici ad approdare ai BootCamp sono Hell Raton e Mika. Il primo sceglierà le sue Under Donne, il secondo si occuperà di selezione di Over.

Con i BootCamp, ogni giudice forma la sua squadra. Il gioco è quello delle sedie e fino all’ultima esibizione il giudice di categoria potrà effettuare dei cambi, lo “switch”, con cui decidere di dare il posto ad un altro concorrente.

I BootCamp di Hell Raton e Mika saranno in onda stasera su Sky Uno e su NOWTV e domani sera su TV8, in replica, in chiaro.

La prossima settimana, giovedì 15 ottobre, vedremo su Sky Uno i BootCamp di Manuel Agnelli e di Emma Marrone, rispettivamente per la selezione dei concorrenti della categoria Gruppi e Under Uomini.