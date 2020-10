Laura Pausini non è incinta. L’artista aveva anticipato di essere pronta per un grande annuncio, che ha concesso ai fan nella serata del 7 ottobre. Annuncio che in molti ritenevano essere di carattere personale.

L’artista romangnola sta per tornare con un nuovo brano scritto per lei da Diane Warren, Io Sì (Seen) che sarà anche sottoposto all’attenzione dell’Academy per la candidatura agli Oscar. Molti dei suoi fan, però, pensavano che fosse in attesa del secondo bambino.

“Non sono incinta. Sono una cantante e i miei annunci riguardano questo”, ha risposto Laura Pausini a uno dei curiosi, spegnendo così le speranze di coloro che sognavano un fratellino per l’amata Paola.

Si torna quindi alla musica, per Laura Pausini, dopo che aveva pubblicato Verdades A Medias con Bebe. Per il nuovo album, invece, sarà necessario aspettare almeno un anno. I lavori inizieranno nel 2021, lavori che l’artista condurrà in giro per il mondo. Intanto, con Io Sì, si ingannerà l’attesa per il nuovo album con un progetto molto importante.

Il 2021 è anche l’anno del concerto che si terrà all’Arena Campovolo, con Fiorella Mannoia, Giorgia, Elisa, Emma, Alessandra Amoroso e Gianna Nannini. Il concerto avrebbe dovuto tenersi nel settembre del 2020 ma è stato rimandato a causa dell’emergenza Covid.

Il suo ultimo album risale al 2018, anno in cui ha pubblicato Fatti Sentire. Con la sua versione spagnola, Hazte Sentir, ha conquistato il quarto Latin Grammy di carriera. I suoi ultimi concerti sono invece del 2019, quelli che ha condotto con l’amico Biagio Antonacci. I live sono arrivati fino in Sardegna, con il concerto che hanno tenuto all’Arena Fiera di Cagliari.

Gli impegni musicali di Laura Pausini viaggiano parallelamente a quelli televisivi. L’artista è infatti una dei coach dell’edizione spagnola di The Voice, La Voz, che ha debuttato qualche settimana fa su Antena 3.