Windows 10 non è riuscito a fare breccia nel cuore di tutti gli utenti PC fedeli a i lidi Microsoft. Non solo per la sua interfaccia, ma pure per tutta una serie di bug e criticità che stanno emergendo soprattutto ora che il colosso di Redmond ha optato per aggiornamenti più massicci a cadenza regolare. In ogni caso, la compagnia americana continua a lavorare sul suo sistema operativo, coinvolgendo la community con nuove e utili funzionalità.

Non a caso, nelle ultime ore varie segnalazioni arrivate dagli utenti che stanno partecipando al programma Insider di Windows 10 riferiscono che la “grande M” stia testando una nuova esperienza di installazione per il suo Windows 10. La stessa che Microsoft ha poi confermato sulle pagine del suo blog ufficiale, andando a snocciolarne il funzionamento. Più nello specifico, la nuova procedura di installazione andrà a caratterizzarsi come nell’immagine che potete vedere più in basso in questo stesso articolo. E che va a chiedere agli utenti per cosa si ha intenzione di utilizzare il proprio PC.

Questa novità di Windows 10, almeno a sentire le fonti, darà meno controllo all’utente sulle impostazioni iniziali del sistema operativo, ma è possibile che con i prossimi update Microsoft vada a personalizzare ulteriormente questo processo. Una scelta nel nome della semplificazione, per quanto è evidente che nella schermata non viene descritto con precisione ciò che comporta alcuna opzione – al momento sono sei, vale a dire Gaming, Famiglia, Creatività, Didattica, Entertainment e Business, accompagnate da descrizioni solo generiche.

Il nuovo processo di installazione non dispone ancora di una data di debutto per tutti, ma è improbabile che si tratti di una release a stretto giro di vite. Come suggerito dalla redazione del portale SlashGear, è ipotizzabile che Microsoft voglia ancora migliorare una feature tanto importante prima di renderla effettivamente operativa su Windows 10 per tutti gli utenti.