Nel nostro paese, da questa settimana, sono partiti i test volontari del vaccino russo? In particolare, ci sono persone che si sono recate presso il consolato russo della loro città per proporsi per la sperimentazione? C’è una catena WhatsApp in circolazione in queste ore che molti avrebbero fatto bene a bollare subito come scherzo ma che purtroppo per qualcuno rappresenta la verità assoluta. Sembrerebbe superfluo ma forse non lo è e dunque meglio sottolineare come ci si trovi al cospetto di una notizia fake.

Il messaggio WhatsApp divenuto virale, come raccontato anche su Open, si presenta in diverse forme e declinazioni. Il senso del testo è lo stesso e fa riferimento, come pure sottolineato, ai test partiti per la sperimentazione del vaccino russo. Ci si trova di fronte a note che riguardano città diverse come Roma, Milano, Torino o Napoli ma si parla sempre di consolato russo presso il quale ci si è recati per proporsi come tester, proprio per il vaccino contro il Covid-19.

Perché la catena WhatsApp che parla di volontari del vaccino russo è senz’altro una bufala? Basterebbe leggere fino in fondo il messaggio che, nell’ultima sua parte, presenta dei caratteri in cirillico. Le ultime parole sono proprio in russo e fanno riferimento allo scherzo virale. Piuttosto che condividere il messaggio ad oltranza tra i propri contatti sarebbe il caso di farsi una grassa risata e lasciar morire la comunicazione nella chat di arrivo.

Va chiarito, per finire, che pensare ad un programma italiano per volontari del vaccino russo è senza senso. Piuttosto la sperimentazione nostrana in corso allo Spallanzani di Roma è quella per il GRAd-COV2, appunto il vaccino italiano candidato come soluzione al Covid-19. La partecipazione a questo tipo di programma richiede, come è giusto che sia, ben altro protocollo di entrata rispetto alla semplice presentazione presso l’istituto e dunque una seria selezione dei candidati idonei.