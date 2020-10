Appare assai complicata la compatibilità per Huawei P20 e Mate 10 con HarmonyOS 2.0. Nonostante gli smartphone stiano ricevendo aggiornamenti costanti, come abbiamo avuto modo di constatare poche settimane fa, ben altro discorso va fatto quest’altro versante. Huawei il mese scorso ha annunciato HarmonyOS 2.0, dando in questo modo ulteriori spunti per le speranze di coloro che auspicano il suo lancio a bordo degli smartphone meno recenti. Ebbene, oggi 8 ottobre vanno chiariti alcuni concetti.

Huawei P20 e Mate 10 esclusi dai leaker sul discorso HarmonyOS

Secondo la roadmap fornita dai soliti leaker, in questo caso menzionati anche da Huawei Central, HarmonyOS verrà lanciato per la prima volta sulla serie Huawei Mate 40 dotata di Kirin 9000, che a sua volta vedrà esordire sul mercato anche l’aggiornamento con EMUI 11 . Il secondo lotto include dispositivi Kirin 990, in riferimento alle serie P40 e Mate 30. Premesso questo, va aggiunto che la roadmap include anche Kirin 985, 810 e persino Kirin 710.

Tuttavia, il discorso odierno come avrete notato non include il vecchio chipset di punta, Kirin 970, che alimenta le serie Huawei P20, P20 Pro e Mate 10, nonché alcuni dispositivi Honor. Un dettaglio non di poco conto, in quanto va ad escludere automaticamente questi prodotti dalla compatibilità con HarmonyOS 2.0. Conoscendo gli standard del produttore cinese, è probabile che le cose possano andare effettivamente così, anche se ad oggi mancano comunicazioni ufficiali in grado di indirizzare al meglio le nostre valutazioni.

Va aggiunto che i dispositivi venduti in Cina e quelli lanciato solo coi servizi mobili Huawei probabilmente avranno la priorità nel processo di aggiornamento. Tuttavia, non c’è una chiara indicazione su ciò che Huawei ha in programma di fare con il processo di aggiornamento di HarmonyOS ed il relativo lancio su dispositivi più vecchi. Occhi aperti, dunque, con Huawei P20 e Mate 10 nelle prossime settimane, anche qui in Italia.