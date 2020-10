Il nuovo singolo di Vasco Rossi sta per arrivare. Il Kom è appena tornato in studio di registrazione per riprendere a lavorare, lasciando intendere che la prossima canzone sarà davvero imminente.

“È arrivato il cantante”, scherza Vasco Rossi, che torna sulla sua musica dopo alcuni mesi trascorsi a Zocca. Il rocker emiliano ha annullato tutti i concerti che avrebbe dovuto tenere nei Festival a seguito dell’emergenza sanitaria ancora in corso.

Il 2021 dovrebbe essere l’anno del nuovo album, che arriva a 6 anni da Sono Innocente. La linea di Vasco Rossi è stata quindi invertita, poiché negli ultimi anni aveva deciso di concentrarsi sui singoli, lasciando da parte i progetti più impegnativa.

Il nuovo album non sarà pubblicato prima dei concerti, che ha riprogrammato per il 2021 e nelle medesime città che aveva già annunciato per il 2021. I biglietti sono tornati in prevendita sui canali ufficiali, per Milano, Imola, Firenze e per la doppia data di Roma.

Nonostante la pandemia, Vasco Rossi ha tenuto l’incontro con i fan nel rispetto delle normative anti-Covid. Il raduno si è tenuto il 30 settembre scorso a Rimini, alla presenza dei pochi fortunati che sono stati selezionati per la partecipazione all’evento.

In questi mesi, Vasco Rossi è stato grande promotore dell’utilizzo costante delle mascherine, anche a rischio di scontrarsi con coloro che non la pensano come lui. Durissimo lo scontro con il giornalista Nicola Porro, con il quale se le sono date di santa ragione a suon di botta e risposta.

Il prossimo tour accoglierà anche il ritorno Claudio Golinelli, ancora convalescente per il recente intervento al fegato che ha subito nelle scorse settimane. Il bassista di Vasco Rossi era stato trasportato d’urgenza al Sant’Orsola di Bologna, dove è stato sottoposto al trapianto che ha superato brillantemente. Già nel 2018, il Gallo aveva dovuto rinunciare al tour a seguito di un malore che l’aveva costretto in ospedale.