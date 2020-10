Occorre spegnere oggi stesso l’entusiasmo di coloro che per un breve momento hanno sperato nell’arrivo della Nutella fondente in Italia, con tanto di nuovo progetto da parte di Ferrero. Si tratta di un prodotto che, nella sua accezione generale, in passato è finito spesso e volentieri al centro di nostre analisi. Soprattutto per svelare fake news, come avrete notato l’ultima volta. Lo stesso deve avvenire per forza di cose oggi 8 ottobre, in quanto una foto su Facebook sta creando enorme disinformazione e confusione come potrete notare.

Come è nata la bufala sulla Nutella fondente con solo cocoa

L’etichetta che trovate nella foto è chiara. Il tormentone del momento si concentra sulla Nutella cocoa, dando l’impressione che possa trattarsi di una variante del tutto differente rispetto a quella originale. In questo modo, alcuni hanno avuto la sensazione che potesse trattarsi effettivamente della Nutalla fondente e che, a breve, ci sarebbe stato il suo esordio ufficiale anche sul mercato italiano. Tuttavia, consultando svariate fonti, ho capito come sia nato il malinteso.

Ad esempio, un sito inglese chiamato Standard durante la stagione estiva ha confermato il lancio del prodotto sul mercato. Si tratta dunque di un’immagine reale e non photoshoppata, ma come evidenziato sia dai dirigenti che si occupano del progetto, sia da Onlinetutorial, siamo semplicemente al cospetto di una variante del prodotto che presenta una quantità più significativa di cacao. Cosa ben diversa dal dire che sia in arrivo sul mercato la Nutella fondente.

A questo dato di fatto, poi, si aggiunge il dettaglio finale in grado di dimostrarci che, almeno per ora, non avremo la Nutella fondente in Italia con Ferrero. A tal proposito, Bufale afferma di aver ascoltato esponenti del colosso, che avrebbero ribadito la non intenzione di lanciare la variante cocoa, in distribuzione ad esempio nel Regno Unito, qui da noi.