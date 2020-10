Non c’è stato nulla da fare, il tanto atteso Click day su Siciliapei, la piattaforma della regione Sicilia guidata da Nello Musumeci, non è partito neppure oggi 8 ottobre. Ad inizio settimana doveva avviarsi la procedura di inoltro delle domande di contributo a fondo perduto da parte delle aziende colpite dalla crisi per la pandemia Covid-19. Le tante difficoltà tecniche del day one avevano spinto al posticipo dell’appuntamento a questo giovedì 8 ottobre ma, nuovamente, errori e malfunzionamenti hanno annullato in via definitiva la procedura online.

In pratica è giunta l’ufficializzazione che non ci sarà più alcun Click Day su Siciliapei per l’erogazione del bonus alle imprese che ne faranno richiesta. L’ufficialità della decisione finale è giunta in questi minuti in una conferenza stampa tenuta dagli assessori regionali Gaetano Armao e Mimmo Turano. Senza mezzi termini, i rappresentanti politici hanno chiarito che il metodo informatico sarà del tutto abbandonato e le corpose risorse finanziarie pari a 125 milioni di euro saranno distribuite in altro modo.

Cosa devono fare ora le aziende che desiderano comunque ricevere il contributo, ancora in questo momento di piena emergenza Covid-19? Per quanto il Click Day su Sicialiapei sia stato annullato poco dopo il via, dalla regione Sicilia si evince che comunque 56.000 aziende erano riuscite a candidarsi per il contributo. La distribuzione degli aiuti dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) partire da queste. Inoltre, per tutti quegli imprenditori e professionisti ai quali l’accesso alla piattaforma era stato negato va detto che nelle prossime ore saranno rese note le modifiche al bando iniziale di aiuti per l’erogazione delle somme stanziate. Il consiglio pratico per i nostri lettori interessati alla misura è quello di tenere sotto stretta osservazione tutti i canali ufficiali proprio della regione per nuove comunicazioni: queste potrebbero giungere non più tardi che in giornata o al massimo entro domani.