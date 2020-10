Le riprese de I Bastardi di Pizzofalcone 3 si sono ufficialmente concluse a Napoli. La fiction Rai è pronta a tornare in onda con i nuovi episodi della terza stagione, che vedranno la luce prossimamente.

Nonostante il Covid-19, che ha costretto il set a chiudere i battenti lo scorso marzo, salvo poi riaprirli in estate, la produzione è riuscita a completare per tempo le riprese. La terza stagione sarebbe dovuta andare in onda nello stesso periodo de L’Allieva 3, attualmente trasmessa sulla rete ammiraglia.

I Bastardi di Pizzofalcone 3 cercherà di rispondere a quanto accaduto nella passata stagione, conclusasi letteralmente con il botto. C’è stata un’esplosione di un’auto davanti al ristorante di Letizia in cui la squadra al completo stava festeggiando la conclusione di un’indagine complicata. Insieme avevano chiarito una vicenda oscura che aveva fatto sospettare dell’ispettore Lojacono. Quel boato finale ha lasciato tutti senza parole, tanto che i fan in rete hanno richiesto a gran voce una terza stagione, almeno per chiarire le dinamiche di quanto accaduto. E soprattutto sapere chi tra “i bastardi” sia riuscito a sopravvivere.

L’attrice Maria Vera Ratti è tra le new entry de I Bastardi di Pizzofalcone 3. Il suo ruolo sarà quello di Elsa Martini, detta “la Rossa” pronta a rivestire il ruolo di vicecommissaria, nuovo elemento della squadra che sostituirà l’assenza forzata di Pisanelli.

“Come tutti i lavoratori dello spettacolo,abbiamo interrotto le riprese dei Bastardi di Pizzofalcone III ,che riprenderemo quando sarà possibile. A tutti i fans della serie voglio dire: aspettateci,torneremo!!!”, così scriveva Alessandro Gassmann su Twitter a marzo 2020, rassicurando i fan sullo stop alle riprese.

Come tutti i lavoratori dello spettacolo,abbiamo interrotto le riprese dei Bastardi di Pizzofalcone III ,che riprenderemo quando sarà possibile. A tutti i fans della serie voglio dire: aspettateci,torneremo!!! Ora tutti a casa,è fondamentale!! @RaiUno @MaxGalloClub @Carolcrasher pic.twitter.com/9x321nq8o7 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) March 10, 2020

Sulla pagina Facebook della Regione Campania è stato pubblicato un video in cui si annuncia la fine delle riprese per la terza stagione. Nella brevissima clip è possibile anche dare uno sguardo in anteprima alle immagini dei nuovi episodi, ambientati ovviamente nella Napoli descritta da Maurizio de Giovanni nei suoi romanzi. “Si lavora benissimo in questa città”, commenta Gassmann nel video, disponibile a questo indirizzo.

Nell’attesa, Alessandro Gassmann è il protagonista della fiction Io Ti Cercherò in onda su Rai1.