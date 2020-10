Non capita così di rado che al rilascio di una nuova major-release Android, come nel caso di Android 11, corrisponda l’insorgere di alcune problematiche particolari, che questa volta hanno preso di mira i Google Pixel. Come riportato da ‘smartdroid.de‘, i disturbi in questione sembrano essere relativi alla connettività Bluetooth, che avrebbero preso a manifestarsi proprio dopo l’aggiornamento di questi dispositivi all’ultima distribuzione del robottino verde. Il malfunzionamento pare, peraltro, riguardare un po’ tutti i Google Pixel, vale a dire sia quello più recenti, come i Google Pixel 4a, che quelli un po’ più datati (Google Pixel 3a e Google Pixel 4).

Una volta effettuato il passaggio ad Android 11 il terminale comincia a non offrire più quella stabilità della connettività Bluetooth che prima era solito garantire. La cosa si fa parecchio scocciante in quanto subentra quando l’utente sta ascoltando la propria musica preferita collegando il Google Pixel ad uno speaker esterno, oppure alle cuffie wireless. In questo caso il flusso musicale inizia ad interrompersi completamente, o comunque a dare segni di instabilità parecchio fastidiosi. Non sappiamo dirvi a quanti dispositivi si estenda il bug, su cui ci sono pochi dubbi sia da associare ad Android 11 (i device che manifestano i suddetti problemi prima dell’installazione dell’ultima major-release dell’OS mobile di Google non presentavano alcun difetto).

Il colosso di Mountain View ha da poco rilasciato la patch di sicurezza di ottobre 2020, in cui si spera possa aver incluso il fix per questi disturbi, pur non essendocene esplicita menzione nel changelog. Se sfortunatamente così non fosse si dovrà attendere il mese di novembre per il rilascio specifico della patch correttiva che metta a tacere i problemi di connettività Bluetooth di cui soffrono alcuni Google Pixel, sperando che il bug non sia poi così tanto diffuso. Voi avete notato per caso qualche anomalia? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.