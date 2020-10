Demet Özdemir a Verissimo? I rumors si fanno più insistenti anche se, a differenza di quanto è successo con Can Yaman ormai due settimane fa, sembra proprio che per la protagonista di DayDreamer non ci sia stato un vero e proprio bagno di folla e, quindi, zero prove sulla veridicità di questi rumors. Al momento sembra che l’attrice sia arrivata da un paio di giorni in un noto hotel di Milano e che lì sia rimasta fino ad oggi pomeriggio quando ha raggiunto gli studi Mediaset per la registrazione di un’intervista con Silvia Toffanin.

Proprio come è successo al collega e amico Can Yaman, però, sembra che l’intervista di Demet Özdemir registrata oggi non andrà in onda prima di sabato prossimo ovvero 16 ottobre visto che domani toccherà proprio all’attore turco tenere incollato il pubblico davanti allo schermo. Cosa racconterà Can Yaman? Dirà qualcosa proprio su Demet Özdemir e lei confermerà o smentirà la settimana seguente?

I fan sognano ancora di vederli insieme e innamorati ma, al momento, non sarà così, almeno non nello studio di Verissimo che li avrà ospiti uno alla volta e a distanza di giorni. Sulla presenza di Demet Özdemir a Verissimo le bocche sono cucite e i pochi dettagli non ci permettono nemmeno di sapere se l’attrice avrà modo di prendere parte ad altri show (magari uno di quelli firmati da Barbara d’Urso) oppure tornerà in Turchia subito dopo aver incontrato e parlato con Silvia Toffanin.

In attesa di avere una conferma della sua presenza a Verissimo, ai fan non rimane che iniziare il loro conto alla rovescia aspettando un sabato a tutto Can Yaman tra il ritorno di DayDreamer con una maxi puntata e la messa in onda della sua intervista dalla Toffanin.

Ecco il video di Can Yaman in viaggio verso gli studi: