Esce Uprising Live di Bob Marley, una testimonianza dell’ultimo tour della voce di No Woman No Cry. La raccolta live esce per la prima volta in vinile e testimonia l’Uprising Tour, la serie di concerti che Bob Marley tenne nel 1980 in Europa da maggio a luglio e negli Stati Uniti nel mese di settembre.

Con i concerti dell’Uprising Tour Bob Marley promuoveva il disco Uprising uscito nel 1980 e registrato insieme ai The Wailers. Uprising, inoltre, è l’ultimo disco in cui la voce di Could You Be Loved partecipò attivamente alle registrazioni. Del disco successivo Confrontation, infatti, il cantautore scelse solamente il nome. C’è da ricordare che Uprising era anche il disco della bellissima Redemption Song.

Nel corso dell’Uprising Tour Bob Marley sbarcò anche in Italia, con la data del 27 giugno 1980 allo Stadio San Siro di Milano e quella del 28 giugno allo Stadio Comunale di Torino. Il 13 giugno il cantautore suonò al Westfalenhalle di Dortmund, il live dal quale è tratto Uprising Live di Bob Marley.

Fino ad oggi la raccolta era presente solamente nel formato CD+DVD. Per la prima volta Uprising Live di Bob Marley sarà pubblicato in vinile. La data scelta per la pubblicazione è il 13 novembre 2020. Quest’anno, inoltre, il maestro del reggae avrebbe compiuto 75 anni. Saranno disponibili due versioni: la prima nel formato 3 LP neri e la seconda in 3 LP colorati a tiratura limitata. Bob Marley morì pochi mesi dopo il suo ultimo tour, l’11 maggio 1981.

Nella tracklist di Uprising Live di Bob Marley non mancano i grandi successi dell’artista giamaicano, da I Shot The Sheriff a Jamming, comprese Get Up, Stand Up e l’indimenticabile e già citata Redemption Song. Una testimonianza originale e importante, questa prima edizione in vinile di Uprising Live di Bob Marley: il cantautore giamaicano fece in tempo a lasciare al mondo intero la sua eredità musicale e spirituale.