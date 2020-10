X Factor 2020 entra nella seconda fase. Dopo le Audizioni, questa sera vedremo i BootCamp di Hell Raton e Mika. Saranno loro i primi giudici a cimentarsi con la fase dei BootCamp, mentre Emma Marrone e Manuel Agnelli saranno i protagonisti della puntata in onda giovedì 15 ottobre su Sky Uno e NOW TV.

X Factor svelerà ufficialmente le categorie assegnate a ciascun giudice. Nella nuova fase di due puntate, infatti, ogni giudice sarà indipendente nella scelta dei concorrenti.

Questa sera vedremo i BootCamp di Hell Raton e Mika che porteranno a svelare anche le categorie assegnate ai due giudici della nuova edizione del programma. Per Hell Raton si tratta di un vero e proprio debutto nel talent show di Sky Uno, per Mika si tratta invece di un gradito ritorno.

La categoria assegnata a Hell Raton – esperto di produzioni rap – potrebbe essere quella degli Under Uomini o delle Under Donne. Hell Raton infatti sarebbe perfetto alla guida delle nuove leve del rap! Ma ne sapremo di più stasera.

Cosa vedremo ai BootCamp di X Factor 2020

Questa sera e giovedì prossimo vedremo le due puntate dedicate ai BootCamp di X Factor 2020. I quattro giudici, a coppia, scopriranno le categorie che dovranno guidare verso i Live Show e ognuno di loro potrà effettuare in modo autonomo una ulteriore selezione dei concorrenti che hanno superato le audizioni.

Con i BootCamp, ogni giudice forma la sua squadra attraverso il gioco delle sedie. Ogni giudice ha a disposizione solo 5 sedie, una per ciascun componente scelto, e fino all’ultima esibizione potrà effettuare dei cambi, il fatidico e temutissimo “switch”, con cui decidere di dare il posto ad un altro concorrente.

L’obiettivo è quello di ottenere una rosa di 5 concorrenti per categoria da portare alla fase Last Call. I concorrenti per categoria diventeranno 3, in totale 12 accederanno alla fase dei Live Show in diretta da fine ottobre.

I BootCamp di Hell Raton e Mika saranno in onda stasera su Sky Uno e su NOWTV e domani sera su TV8, in replica, in chiaro.