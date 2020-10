Ci sono alcune informazioni interessanti che possiamo prendere in esame oggi 8 ottobre a proposito di Como TV, considerando il fatto che la relativa piattaforma web si appresta a trasmettere le partite per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. Almeno per quanto riguarda la divisione sudamericana. Per questa ragione, da stanotte abbiamo un nuovo punto di riferimento per seguire le partite che verranno giocate nei prossimi mesi da Argentina, Brasile, Uruguay e Cile. Tanto per citare le nazionali che hanno maggiore seguito in Italia.

Addio a siti pirati, come quelli che sono stati oscurati di recente, secondo il report portato alla vostra attenzione non molto tempo fa, visto che Como TV a conti fatti subentra a Sky. Quest’ultima, infatti, ha deciso di non investire nuovamente sulle partite di Qualificazione ai Mondiali in Sudamerica, aprendo in questo modo la strada ad altre soluzioni. L’entrata in scena di questo nuovo attore sarà immediata e le istruzioni da seguire per non perdersi neanche una partita sono davvero elementari.

Seguiamo su Como TV le Qualificazioni in Sudamerica con Uruguay, Cile, Argentina e Brasile

Ad esempio, c’è un orario ben preciso questa notte (0.45) per seguire la partita tra Uruguay e Cile. Successivamente, alle 2.10, ci sarà il calcio di inizio di un altro match sulla carta molto interessante, visto che scenderanno in campo Argentina ed Ecuador. Nei prossimi giorni e nei prossimi mesi ci saranno tante sfide interessanti e, da oggi, sappiamo che abbiamo una copertura. Non dovrete fare altro che recarvi su comotv.com al momento del fischio d’inizio delle partite.

Una bella notizia per gli appassionati di calcio questa svolta assicurata da Comotv.com, secondo le indicazioni trapelate in giornata per chi è desideroso di non perdersi le Qualificazioni ai Mondiali 2022 con Argentina, Brasile, Cile e Uruguay tra le altre.