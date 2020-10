Se ne parla da mesi come uno dei titoli più attesi dell’anno, e in attesa del responso del pubblico italiano ha già superato a pieni voti la prova dell’anteprima alla stampa. We Are Who We Are, su Sky Atlantic dal 9 ottobre, spunta le caselle di tante prime volte: la prima volta televisiva di Luca Guadagnino, la sua prima collaborazione con Sky e HBO, la prima esperienza significativa per svariati giovani membri del cast, la prima storia di crescita in cui l’adolescenza è la chiave per affrontare l’età adulta con libertà e consapevolezza.

Come spieghiamo nella nostra recensione senza spoiler, We Are Who Are è un invito a scoprire e abbracciare la propria unicità, a partire dalla libertà esplosiva e totalizzante che forse solo nell’adolescenza sa esprimersi senza compromessi. Le dinamiche di questa fase irripetibile della vita smontano preconcetti di genere e limiti binari, e nelle vite di Fraser (Jack Dylan Grazer) e Caitlin (Jordan Kristine Seamón) delineano scenari ricchi di possibilità inattese.

I protagonisti della storia sono proprio questi due adolescenti. Fraser è un quattordicenne arrivato alla base militare statunitense di Chioggia in compagnia della madre Sarah (Chloë Sevigny) e della compagna Maggie (Alice Braga), entrambe ufficiali dell’esercito. Nel microcosmo della base si snodano le esistenze di un piccolo gruppo di giovani e delle rispettive famiglie. E soprattutto di Caitlin, un’adolescente dall’apparenza spavalda ma interiormente corrosa da dubbi e insicurezze, che in Fraser trova un inatteso compagno di viaggio verso una maggiore consapevolezza di sé.

Arricchiscono lo scenario della serie le vicende della famiglia di Caitlin, composta dal padre Richard (Scott Mescudi – Kid Cudi), dalla madre Jenny (Faith Alabi) e dal fratello Danny (Spence Moore II), un ragazzo rabbioso, appesantito da un mucchio di domande senza risposta. Nel variegato gruppo di amici della ragazza figurano invece la spigliata e disinibita Britney (Francesca Scorsese), l’allegro Craig (Corey Knight), il geloso fidanzato di Caitlin, Sam (Ben Taylor) e gli italiani Enrico (Sebastiano Pigazzi) e Valentina (Beatrice Barichella).

We Are Who We Are è una serie Sky Original coprodotta da Sky e HBO; Luca Guadagnino ne è showrunner, produttore esecutivo, sceneggiatore e regista; la serie è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Mario Gianani per Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Small Forward, insieme a Guadagnino, Elena Recchia, Nick Hall, Sean Conway e Francesco Melzi d’Eril; è scritta da Paolo Giordano e Francesca Manieri insieme a Guadagnino.

Per approfondire quello che riteniamo un esperimento riuscitissimo e prezioso sulla forza dirompende e trasformativa della libertà interiore rimandiamo alla nostra recensione. Il primo appuntamento con We Are Who We Are su Sky Atlantic è fissato per il 9 ottobre alle 21.15. Gli episodi saranno disponibili anche on demand e su NOW TV. Per un’anteprima e un’intervista in esclusiva con Luca Guadagnino, Jack Dylan Grazer e Jordan Kristine Seamón, invece, Sky Original dà appuntamento sul proprio canale YouTube alle 19.30 di giovedì 8 ottobre.