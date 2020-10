Bla Bla di Anna e Gué Pequeno è disponibile in tutti gli store digitali. Il nuovo singolo di Anna è una collaborazione con uno dei rapper più apprezzati del panorama musicale italiano ed è prodotto da Merk & Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti.

Il brano arriva dopo la collaborazione di Anna con The Night Skinny, produttore del freestyle che la cantante ha firmato per la serie Red Bull 64 Bars. Ha aperto la strada ad una nuova serie di attività artistiche di Anna, brani che verranno rilasciati questo autunno.

Il primo è il featuring di Anna e Gué Pequeno sulle note di Bla Bla, il nuovo brano già disponibile in streaming e in digital download, da questo venerdì anche in rotazione radiofonica.

La giovane cantante si è imposta sulle scene grazie al successo del brano Bando, che dal debutto dello scorso gennaio ha totalizzato oltre 55,8 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali a cui si aggiungo le oltre 33 milioni di views su YouTube. Un vero record per una artista emergente così giovane! Anna, infatti, ha solo 16 anni e da La Spezia sta muovendo i suoi primi passi nel mondo della musica.

Il successo è arrivato con Bando, ad oggi certificato platino, che ha concesso ad Anna di mettere a segno un record: è la più giovane artista mai arrivata al n.1 della classifica ufficiale singoli del nostro Paese. Ha raggiunto la vetta anche nei principali store digitali: Spotify e Apple Music.

Bando è entrata in classifica anche all’estero, in Danimarca, Francia, Stati Uniti, Svizzera, Austria, Finlandia, Canada, Svezia, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, India, Portogallo, Repubblica Ceca, Hong Kong, Ungheria, Singapore e Taiwan.

Testo Bla Bla di Anna e Gué Pequeno

Ehi, Anna

Parli troppo tu, no non te ne accorgi

Uh se

Non chiedermi niente perché non lo so

In pista (Bla Bla)

Se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

Parli troppo tu, no non te ne accorgi

Uh se

Non chiedermi niente perché non lo so

In pista (Bla Bla)

Se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

Lei è una tipa chic

Però dai non lo diresti

Ti usa per i dindi

Ma non le interessi

Tu sei come Lindy

Nel senso mi stressa

Giuro con il Pinkie

Son sempre la stessa (Aah)

Giuro che parlate troppo

Sta gente che ci andrebbe sotto con un euro di troppo

Cominciato da zero

Quattro cavi in salotto

Mi dicevano sempre

Dai non chiedere troppo

Parli troppo tu, no non te ne accorgi

Uh se

Non chiedermi niente perché non lo so

In pista (Bla Bla)

Se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

Parli troppo tu, no non te ne accorgi

Uh se

Non chiedermi niente perché non lo so

In pista (Bla Bla)

Se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

Parli troppo, non fai nada

No nada, non fai nada

Parli troppo, non fai nada

Tu prega, poi paga (G.U.E.)

Io non vedo, io non sento, non parlo

Non distrarmi baby, li sto contando

Con Armando, come i gangster

Io non credo a quel che dici nei testi

Yeah

Nuovo AP

Lei mi dice due parole, solo “Ah Sì”

Per la strada qua mi gridano “My G”

Ho una strada come se fosse un AC (Uff)

Faccio fatti

Pugni ai sacchi

Soldi a pacchi

Tu mi chiedi ma io non ti do info

So solo che la tua tipa è una ninfo

Io non scazzo in Insta

Frate non sei lista

Ti miriamo a vista

Rosso infra

Parli troppo fai Bla Bla

Diglielo Anna

Parli troppo tu, no non te ne accorgi

Uh se

Non chiedermi niente perché non lo so

In pista (Bla Bla)

Se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta