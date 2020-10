Non si tratta di un vero e proprio down totale ma si registrano alcuni problemi TIM in questo giovedì 8 ottobre. Diversi utenti lamentano alcuni malfunzionamenti e le loro segnalazioni non possono essere dunque sottovalutate. Quale tipo di servizio è in particolar modo colpito e in che modo? Più che necessario è fare il punto della situazione.

Il sito Downdetector segnala decine e decine di testimonianze di problemi TIM odierni. Andando più a fondo della questione, almeno al momento di questa pubblicazione, l’anomalia sembrerebbe interessare la linea fissa e non quella mobile dell’operatore telefonico. In particolare, sarebbero dunque le conversazioni telefoniche e poi ancora la navigazione in casa e in ufficio le principali indiziate del momento. Ecco ad esempio un tweet che testimonia l’anomalia in corso:

ciao Giovanni, hai contratto consumer o business? Facci sapere e ti mettiamo in contatto con l'operatore mirato. Buona giornata — TIM Official (@TIM_Official) October 8, 2020

Come visibile, non solo l’utenza domestica ma anche quella business è interessata proprio dai problemi TIM odierni in merito al servizio di rete fissa. Nel caso di imprese e lavoratori autonomi, le difficoltà sono naturalmente maggiori per la mancata possibilità di espletare funzioni essenziali per la propria attività, piccola o grande che sia.

Quali sono le principali modalità per la segnalazione di guasti per la rete fissa, visto gli attuali problemi TIM? Nell’elenco qui di seguito se ne riportano tre.

segnalazione telefonica (magari da un numeto mobile funzionante) al Servizio Clienti al 187 per i clienti privati o al 191 per i clienti business;

(magari da un numeto mobile funzionante) al Servizio Clienti al 187 per i clienti privati o al 191 per i clienti business; segnalazione tramite fax con le specifiche del guasto al numero verde 800.000.187;

con le specifiche del guasto al numero verde 800.000.187; segnalazione via area personale dell’app My TIM.

Aggiornamento 12:05 – Si fanno più rilevanti anche i guasti relativi alla rete mobile. Alcuni utenti affermano di non ricevere chiamate e di non poterle inoltrare in questa mattinata. Gli operatori del 187 stanno fornendo feedback relativi ad alcuni guasti alle centraline ma non meglio specificate geograficamente, in un’area piuttosto che in un’altra