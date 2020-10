Il sesso del secondo figlio di Fedez e Chiara Ferragni arriva in rete dalle pagine del settimanale Oggi. In anteprima sulle pagine di Oggi si legge che l’influencer sarebbe in dolce attesa di una bambina ma Chiara Ferragni non ci sta e replica via social.

Il primogenito Leone potrebbe presto avere una sorellina, secondo il settimanale, ma le fonti evidentemente non sono poi così attendibili se la Ferragni ha già smentito tutto, evitando di scendere nel merito della questione.

Sebbene vociferata praticamente da sempre, la seconda gravidanza dell’imprenditrice digitale è stata confermata sui social dalla coppia solo la scorsa settimana. Con una foto di Leone, i due genitori hanno anticipato ai fan di essere in attesa del secondo bambino. Allo scatto ha fatto seguito un video che mostrava la reazione di Chiara Ferragni dopo il test di gravidanza, nell’apprendere di essere incinta, tra le lacrime di felicità.

Oggi è il settimanale Oggi a svelare qualche dettaglio in più sul bimbo in arrivo. Il secondo figlio di Fedez e Chiara Ferragni per Oggi è una femminuccia ma Chiara Ferragni ha già smentito questa presunta notizia parlando di “giornali che confermano notizie mai confermate”. Nessun riferimento ad Oggi e al sesso del nascituro ma è questa la notizia del giorno che la riguarda.

Fedez e Chiara Ferragni non hanno mai svelato il sesso del secondo figlio, neanche alla stampa, sicuramente non al settimanale del presunto scoop. L’influencer tuttavia non entra nel merito della veridicità della notizia. Potrebbe non aver ancora scoperto il sesso del secondo figlio oppure volerlo mantenere segreto ancora per un po’.

Le questioni emerse oggi, dunque, si rivelano prive di fondamento. Leone dovrà attendere ancora qualche settimane, forse, per scoprire il sesso del bimbo che la mamma porta in grembo.