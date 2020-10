L’uscita dell’iPhone 12 è finalmente ufficiale. Nelle scorse ore Apple ha diffuso gli inviti relativi proprio al prossimo evento per la presentazione dei melafonini di punta. Esattamente come pure riportato nelle scorse settimane, l’appuntamento si svolgerà martedì prossimo ossia il 13 ottobre.

Quali sono le coordinate esatte per seguire la prossima presentazione dell’iPhone 12 in Italia? L’evento si svolgerà presso l’Apple Park di Cupertino in California. Saranno esattamente le ore 10 del mattino nell’ora locale statunitense, mentre in Italia l’appuntamento più atteso dai fan del brand dovranno tenersi pronti per le ore 19. Tenendo in considerazione le attuali restrizioni per la pandemia Covid-19, si assisterà ad un evento di sicuro già registrato e senza pubblico ma in streaming per tutti. La pagina web in cui il live avrà il via sarà naturalmente quella del sito Apple già raggiungibile a questo indirizzo ma molto probabilmente non mancherà il relativo streaming neanche su YouTube.

L’immagine di apertura articolo mostra esattamente la grafica associata all’evento di uscita dell’iPhone 12. Quest’ultima e anche il claim dell’evento ci suggeriscono due peculiarità della prossima gamma che dovrebbero davvero fare la differenza rispetto alla generazione passata. Per iniziare, i cerchi concentrici dell’immagine già condivisa suggeriscono l’idea dei sensori della fotocamera del prossimo melafonino. Il comparto in se dovrebbe essere dotato della tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) per l’utilizzo di laser per misurare le distanze e la profondità nello spazio. Proprio questa novità dovrebbe riguardare la realtà aumentata (AR) ma pure gli scatti e la fotografia.

Altro indizio venuto fuori dopo l’ufficializzazione dell’uscita dell’iPhone 12 proverrebbe decisamente dal claim dell’evento “Hi Speed” ossia “Ciao Velocità”. Impossibile non credere che ci sia un riferimento alla proprio alla velocità di connessione dei prossimi melafonini che saranno dotati di supporto al 5G, almeno nella maggior parte delle varianti attese per quest’anno. Già queste due novità appena annunciate promettono bene me non mancheranno numerose altre funzioni e implementazioni hardware.