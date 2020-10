Sono ufficiali gli ospiti della maratona Anlais, iniziativa social che è stata intitolata Fermata Obbligatoria. Lo streaming, atteso per le 16 di domenica 11 ottobre, sarà trasmessa su MyMovies con la partecipazione di Diego Passoni e Guglielmo Scilla, protagonisti di La Prima Volta. Lo spettacolo era andato in scena a Milano nel 2019, nella versione italiana di Broadway Bares.

I due conduttori atipici si sposteranno per Milano effettuando delle fermate obbligatorie nelle quali incontreranno diversi protagonisti della musica, del cinema, della TV e del musical. Tanti gli artisti musicali che saranno intercettati nelle varie fermate. Ci saranno Elisa, J-Ax, Omar Pedrini, Tosca, Paola Iezzi, Myss Keta, Chiara Galiazzo, Leo Gassmann, Bianca Atzei.

L’accesso allo streaming avverrà tramite un codice che dovrà essere acquistato. Si potrà accedere da lunedì 12 ottobre alle 21 e fino all’1 dicembre. Il codice emergerà dalle diverse prove, che tutti gli artisti coinvolti nell’iniziativa dovranno superare. Tutti i partecipanti saranno quindi chiamati a sottoporsi a una serie di prove dalle quali emergeranno i codici per accedere allo streaming dell’iniziativa, disponibile per oltre un mese.

Il ricavato andrà a supportare Anlaids. Per volere di Giorgio Camandona, direttore artistico dell’evento, questa e le prossime edizioni di Italy Bares a Manuel Frattini. L’artista è scomparso un anno fa, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dell’arte e dello spettacolo. Nella sua carriera, aveva realizzato il musical Pinocchio, Aladin scritto da Stefano D’Orazio, Peter Pan sulle musiche di Edoardo Bennato.

Quello per Anlaids non è il primo evento in streaming di questa pandemia. L’emergenza sanitaria continua a piegare il mondo ma gli artisti proseguono a far sentire la loro voce attraverso una serie di iniziative che il pubblico può seguire da casa. Sembra quindi questo il futuro degli spettacoli, ancora fermi a causa dell’emergenza sanitaria che non sembra cedere al tempo che passa. Il mondo dello spettacolo rimane quindi col fiato sospeso e con gli eventi bloccati, fino a quando la situazione non torni alla normalità.