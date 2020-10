Si intitola Note Di Viaggio – Capitolo 2: Non Vi Succederà Niente l’atteso secondo volume della raccolta delle più belle canzoni di Francesco Guccini.

Le interpretano una serie di artisti del panorama musicale italiano, sotto la guida di Mauro Pagani, produttore e arrangiate del progetto in uscita il 9 ottobre per BMG.

Zucchero, Fiorella Mannoia, Emma Marrone e Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Gianna Nannini, Jack Savoretti, Levante, Mahmood, Petra Magoni, Ermal Meta, Fabio Ilacqua, I Musici e anche gli stessi Francesco Guccini e Mauro Pagani prestano le proprie voci in due brani.

Guccini canta Migranti con I Musici e Pagani canta Canzone Delle Domande Consuete con Fabio Ilaqua.

Il secondo capitolo del progetto che rende omaggio ai brani di Guccini segue il successo di Note Di Viaggio – Capitolo 1: Venite Avanti… che aveva coinvolto un’altra serie di apprezzati cantanti italiani. Nel primo capitolo del disco dedicato ai brani del Maestro, c’erano Elisa, Ligabue, Carmen Consoli, Giuliano Sangiorgi, Nina Zilli, Brunori Sas, Malika Ayane, Francesco Gabbani, Samuele Bersani e Luca Carboni, Margherita Vicario e Manuel Agnelli.

Coppie insolite, accoppiate vincenti e tanti artisti che si sono voluti mettere alla prova con la rilettura di brani della tradizione italiana per rendere omaggio a Guccini. Ognuno di loro è legato ad un particolare brano di Guccini e il lancio del disco è corredato da un track by track speciale per scoprire i retroscena della fase di lavorazione, sensazioni ed emozioni dei cantanti coinvolti.

TRACKLIST

Dio è morto – Zucchero Signora Bovary – Fiorella Mannoia Autunno – Emma e Roberto Vecchioni Vedi cara – Vinicio Capossela Quello che non… – Gianna Nannini Farewell – Jack Savoretti Culodritto – Levante Luna fortuna – Mahmood Canzone di notte n.2 – Petra Magoni Acque – Ermal Meta Canzone delle domande consuete – Fabio Ilacqua e Mauro Pagani Migranti – Francesco Guccini e I Musici

Track By Track Note Di Viaggio – Capitolo 2: Non Vi Succederà Niente

1. ZUCCHERO – DIO È MORTO

“Il desiderio di Zucchero è stato cantare Dio è Morto, brano iconico di Francesco. Confrontandoci sull’arrangiamento sentivamo una naturale vocazione gospel del pezzo, che abbiamo provato a far emergere. L’inconfondibile stile e la voce di Adelmo hanno fatto il resto”.

2. FIORELLA MANNOIA – SIGNORA BOVARY

“È una canzone che sembra scritta per Fiorella e per la sua capacità unica di raccontar cantando. Il brano è un susseguirsi di immagini e parole che ci ricordano, ancora una volta, la dote di Francesco nel raccontare storie ed emozioni. Suonare l’armonica in questo pezzo è stato un onore, e non ne nascondo l’orgoglio”.

3. EMMA E ROBERTO VECCHIONI – AUTUNNO

“Emma e Roberto, una coppia davvero insolita ma sorprendente. Si incontrano due generazioni, due mondi musicali e ognuno con il suo inconfondibile stile riesce a descriverci in modo lieve il passare del tempo, l’avvicendarsi dei ricordi. Gli archi, i flauti e il mellotron, la fanno da padroni nell’arrangiamento”.

4. VINICIO CAPOSSELA – VEDI CARA

“Vinicio ha voluto dare una veste intima e molto delicata a Vedi cara, l’ha scelto da subito e ci ha lavorato molto. Lo affascinava questo racconto lungo e profondo di una storia d’amore e del suo svolgersi. Nell’arrangiamento poche cose, ma tutte al loro posto”

5. GIANNA NANNINI – QUELLO CHE NON…

“Gianna aveva già interpretato Quello che non… tanto tempo fa al Tenco e ha scelto di riproporlo qui con un mio nuovo arrangiamento. Volevo che si sentisse a suo agio nel tirar fuori la sua inconfondibile grinta per cantare un brano che le sembra cucito addosso. Bello sentire Gianna ridere felice alla fine della registrazione”

6. JACK SAVORETTI – FAREWELL

“Che piacere sentire cantare così bene in italiano un artista cresciuto e affermatosi all’estero, Jack Savoretti. Quanta eleganza e quanta classe. Finalmente sono riuscito a usare, in un mio arrangiamento, la mitica Stella, chitarra acustica simbolo del blues, prodotta in America molti anni fa, da un italiano geniale”.

7. LEVANTE – CULODRITTO

“Levante mi ha detto subito che Culodritto era il pezzo che voleva cantare perché è stato uno degli ascolti più gettonati della sua adolescenza. È riuscita, con la sua interpretazione, a donare freschezza e delicatezza alla canzone riuscendo a seguire con la voce il suonare degli arpeggi”.

8. MAHMOOD – LUNA FORTUNA

“Questo è un brano in cui sono incappato “per caso” facendo gli ascolti del vasto repertorio di Francesco. Ho sentito l’esigenza di proporre un arrangiamento e un’atmosfera molto diversi dall’ originale e, molto naturalmente, l’ho associato alla voce speciale e alle capacità interpretative di Mahmood. C’era tanto da raccontare musicalmente, mi sembra che i suoni della fisarmonica, del violino, delle mandole e dei sintetizzatori abbiano trovato la giusta collocazione tra le note”.

9. PETRA MAGONI – CANZONE DI NOTTE N.2

“Anche Petra aveva le idee ben chiare quando l’abbiamo invitata a cantare nel progetto. Mi ha proposto lei questa canzone perché fa parte dei suoi ricordi e ne è venuto fuori un racconto molto intimo e diretto. La fisarmonica ha ritagliato un suo spazio e accompagna la storia. Unico il contributo della voce cristallina di Petra, che riesce a prendere note da usignolo!”

10. ERMAL META – ACQUE

“Quando cercavo le composizioni da selezionare e proporre per questo disco, Acque è stata la prima che ho scelto. Trovo che sia uno di quei brani meno noti di altri, ma di grande profondità e capacità narrative. Sono stato davvero felice quando Ermal ha accettato con entusiasmo di cantarlo. Arrangiarlo è stato intrigante, mi ha permesso di giocare con i vari suoni e strumenti, scivolando su e giù sulla tastiera della mia chitarra”.

11. FABIO ILACQUA E MAURO PAGANI – CANZONE DELLE DOMANDE CONSUETE

“Un’altra coppia alquanto insolita: uno di Varese, Fabio Ilacqua, l’altro di Brescia, Mauro Pagani, con la barba tutti e due, che cantano insieme un pezzo scritto da uno di Pavana, con la barba anche lui! Mi è piaciuto molto tutto questo”.

12. FRANCESCO GUCCINI E I MUSICI–MIGRANTI

“Non potevano mancare i Musici, compagni di viaggio di Francesco per così tanti anni e sorpresa ancora più grande la voce di Francesco, alla quale ho unito il mio violino. Che emozione e che onore”.