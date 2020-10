Ha fatto il suo esordio da poco sul mercato, ma in questi giorni ci sono già interessanti offerte Amazon per coloro che stanno pensando di puntare sul Samsung Galaxy S20 FE come top di gamma di questo 2020. In particolare, dopo il primo report che vi abbiamo riportato poco meno di una settimana fa su OptiMagazine, oggi 7 ottobre devo necessariamente riprendere l’argomento, visto l’arrivo di una nuova promozione che potrebbe far aumentare subito le quote di mercato al prodotto.

Il nuovo prezzo per il Samsung Galaxy S20 FE su Amazon

Cerchiamo dunque di analizzare in modo più dettagliato il prezzo aggiornato per il Samsung Galaxy S20 FE su Amazon questo mercoledì. In effetti, il rapporto tra qualità e prezzo potrebbe fare la differenza per tutti coloro che hanno a disposizione un budget in vista dell’acquisto di un nuovo device. Come potrete notare dal box che segue, infatti, alcune varianti cromatiche con il modulo 4G possono già essere acquistate a 599 euro. Un valore, sotto la soglia psicologica dei 600 euro, che potrebbe attirare l’attenzione di tanti italiani.

Offerta Samsung Smartphone Galaxy S20 FE, Display 6.5" Super AMOLED, 3... Galaxy S20 FE vanta colori audaci e design che attira l’attenzione....

Il Galaxy S20 FE è audace all'interno e all'esterno. Il display FHD+...

A tal proposito, ritengo che ci siano almeno altri due dettagli da evidenziare per i potenziali acquirenti di un Samsung Galaxy S20 FE su Amazon. In primo luogo, non ci sono spese di spedizione da aggiungere. Dettaglio non di poco conto, visto che offerte del genere solitamente prevedono quantomeno un extracosto come questo. Tuttavia, la promozione non rientra nel programma Amazon Prime, ragion per cui dovrete attendere qualche giorno prima di toccare con mano lo smartphone.

Secondo le informazioni attualmente disponibili, infatti, riceverete il Samsung Galaxy S20 FE non prima del 12 ottobre. C’è un intervallo di tempo da considerare, ma al di là di tutto lo potrete toccare con mano solo la prossima settimana. Dunque, valutate con attenzione pro e contro del nuovo prezzo concepito da Amazon.