Simone Cristicchi e Don Luigi Verdi saranno protagonisti di tre serate-evento in onda su TV 2000 da stasera, mercoledì 7 ottobre. I tre appuntamenti si terranno a cadenza settimanale, ogni mercoledì, dalle ore 21.50.

Simone Cristicchi sarà con Don Luigi Verdi, il religioso che 30 anni fa ha fondato la Fraternità di Romena in una pieve del Casentino. L’artista ormai è di casa lì, forte dell’amicizia che lo lega a Don Luigi, e si presta per un programma a sfondo religioso ma anche musicale. Cristicchi canterà due brani inediti: Le Poche Cose Che Contano e Dalle Tenebre. Il primo brano è stato scritto dall’artista con Amara, il secondo è invece a firma esclusiva di Simone Cristicchi.

I due brani verranno presentati per la prima volta all’interno del programma il cui filo conduttore è quello di raccontare il cambiamento. La sfida è partire da 10 parole fondamentali per trovare lo stimolo al cambiamento; 10 parole dalle quali partire per cambiare noi stessi e il mondo che ci circonda.

Cosa serve davvero per vivere liberi e liberati? Questo è l’interrogativo al quale nel programma si proverà a dare una risposta con l’accompagnamento musicale di Simone Cristicchi e la guida spirituale di Don Luigi Verdi, che stimolerà riflessioni da ritrovare anche nelle canzoni di Cristicchi.

Parteciperanno al programma di TV 2000 anche altri personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Ci saranno gli attori Francesco Pannofino e Cecilia Dazzi, le cantautrici Amara e Simona Molinari, l’Orchestra Instabile di Arezzo diretta da Valter Sivilotti e la Kataklò Athletic Dance Theatre. Firmano il programma gli stessi Simone Cristicchi e Don Luigi Verdi, insieme a Dario Quarta e Elena Di Dio di Tv2000.

Il primo appuntamento è per stasera, mercoledì 7 ottobre, dalle ore 21.50 su TV2000. I successivi sono attesi per mercoledì 14 ottobre e per mercoledì 21 ottobre allo stesso orario.