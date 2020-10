Aggiornamento 07/10/2020, 18:05 – Apex Legends è tornato a funzionare. I problemi erano dovuti al rilascio dell’ultimo update, che ha introdotto il cross-play. Articolo originale – Ancora diversi problemi Apex Legends stanno disturbato le partite altamente competitive di tutti gli appassionati della Battaglia Reale a marchio Electronic Arts e Respawn Entertainment. Disponibile per il download gratuito su PC, PlayStation 4 e Xbox One – e pronto a fare il salto anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft, vale a dire le attesissime PS5 e Xbox Series X in uscita a novembre -, il Battle Royale sta facendo le bizze anche oggi, 7 ottobre 2020.

Tantissime le segnalazioni degli utenti a “bussare alla porta” del sito Downdetector, punto di riferimento per quanto riguarda il monitoraggio del corretto funzionamento di svariati servizi online. Compresi quelli videoludici, fatti di server che ospitano milioni di partite in multiplayer da ogni parte del mondo. Andando più nello specifico – e come potete verificare proprio sulle pagine di Downdetector seguendo questo link – i problemi Apex Legends di oggi si concentrano proprio sui server dell’esperienza sparacchina di EA. Al momento in cui vi scrivo, è l’82% degli utenti a sottolineare le difficoltà ad entrare in partita o i continui crash di match già avviati, tanto su personal computer quanto su console domestiche. La restante percentuale, invece, ci informa delle criticità ancora presenti nell’effettuare addirittura il log in, con la conseguente impossibilità di accedere al proprio profilo in game o sul portale istituzionale di Apex Legends.

Il 7 ottobre è allora impossibile vivere al 100% l’esperienza, per altro estremamente divertente, realizzata dai ragazzi di Respawn. I tecnici di Electronic Arts sono comunque a conoscenza dei problemi Apex Legends odierni, e sono al lavoro per arginarli. Anche voi non riuscite ad accedere alla Battle Royale rivale di Fortnite? Restiamo in attesa di risposte dal colosso di Redwood City, e soprattutto di un tempestivo intervento riparatore, consapevoli di dover portare pazienza considerati i tempi che corrono e le esigenze di banda per attività fondamentali.