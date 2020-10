L’arrivo di Sabrina Salerno e Jo Squillo a Name That Tune, il format di Enrico Papi in onda su TV8, è stata una sorpresa esplosiva. La coppia di artiste, infatti, si era resa famosa nel 1991 con il brano Siamo Donne presentato al Festival Di Sanremo e proprio il successo arrivato dopo la kermesse – complice un’apparizione di Sabrina Salerno al Festivalbar senza la partner in crime – aveva creato dissapori nel duo.

Ieri sera, 6 ottobre 2020, la coppia ha di nuovo condiviso il palco e quelle note che ancora oggi si fanno sentire nel loro strascico, una hit che profuma ancora di tormentone. Una reunion che è già storia. In un primo momento le due protagoniste hanno condiviso una foto sui social che le mostrava insieme, amiche come prima, e i fan avevano infatti intuito che di lì a poche ore ci sarebbe stata una sorpresa.

Le aspettative non sono state disattese: la partecipazione di Sabrina Salerno e Jo Squillo a Name That Tune è stata un trionfo dell’amicizia e della nostalgia. Al centro dello studio, infatti, il duo ha cantato Siamo Donne dopo 30 anni di separazione. Una reunion, la loro, che ha ricordato il ritorno dei Ricchi e Poveri nell’ultimo Festival di Sanremo, l’edizione condotta da Amadeus che ha scelto proprio Sabrina Salerno tra le 10 co-conduttrici della kermesse.

Le due compagne di avventura hanno cantato dal vivo tra gli applausi scroscianti e la felicità di Enrico Papi, che ha introdotto l’esibizione con ironia: “Di nuovo insieme dopo pochissimi anni!” annunciando l’esclusiva mondiale.

Siamo Donne, del resto, era stata la prima volta di Sabrina Salerno con un testo interamente in italiano dal momento che nei dischi precedenti, da Sabrina (1987) a Over The Pop (1990), la cantante si era resa celebre proponendo un repertorio di genere italo pop in lingua inglese.

Dopo l’esibizione di Sabrina Salerno e Jo Squillo a Name That Tune c’è chi sostiene che le due star stiano preparando un progetto discografico, ma si tratta di una voce non confermata.