Rihanna si scusa con la comunità musulmana dopo le recenti polemiche legate allo show Savage x Fenty. Le scuse dell’artista sono arrivate via Instagram Story nelle scorse ore, con i ringraziamenti alla comunità islamica per averle fatto notare un grande “scivolone”.

Tutto ha avuto inizio con la canzone Doom, il singolo del produttore inglese Coucou Chloe che la cantante ha usato come colonna sonora durante lo show Savage x Fenty.

Doom contiene versi sacri per la comunità musulmana. Pubblicata nel 2017, la canzone contiene una narrazione Hadith ovvero testimonianze delle parole e delle azioni del Profeta Maometto. L’utilizzo di versi sacri per una sfilata di lingerie non è stato apprezzato dalla comunità che ha fatto notare quanto accaduto in rete. L’evento, inoltre, era stato trasmesso in diretta streaming da Amazon Prime Video per una visione in tutto il mondo.

Sono arrivate nelle scorse ore le scuse ufficiali della cantante. Rihanna si scusa con la comunità musulmana che ringrazia per la segnalazione di quanto successo. L’artista non si è resa conto di quanto stesse accadendo e parla di una grande svista risultata offensiva, ma in modo involontario. Nelle sue intenzioni, infatti, non c’era di certo quella di mancare di rispetto alla comunità islamica.

“Ringrazio la comunità musulmana per aver segnalato una grande svista risultata involontariamente offensiva durante il nostro show Savage x Fenty”, sono le parole di Rihanna su Instagram che si scusa con tutti coloro che si sono sentiti offesi dall’utilizzo del brano.

Non era di certo sua intenzione mancare di rispetto a comunità religiose e si dice profondamente addolorata per questo. Non vuole mancare di rispetto né a Dio, né alle religioni più disparate e definisce ” irresponsabile” aver utilizzato questo brano per una sfilata di lingerie. La promessa è quella che mai più permetterà che accadano cose del genere e chiede perdono alla comunità musulmana.