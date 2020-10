Arriva la proposta di candidare Fedez e Chiara Ferragni per l’Ambrogino D’Oro. Si tratta dell’onorificenza riconosciuta dal Comune di Milano che ogni anno consegna 15 medaglie d’oro e 20 attestati di benemerenza civica. Il loro merito, infatti, è dovuto all’impegno dimostrato durante la pandemia del COVID19 con la generosa donazione personale di 100mila euro al San Raffaele di Milano per contribuire all’allestimento di nuove postazioni di terapia intensiva.

La coppia di influencer, inoltre, grazie alla raccolta fondi organizzata per l’occasione era riuscita a raccogliere 3 milioni di euro in 24 ore su GoFundMe. Le candidature vengono presentate dai consiglieri comunali e ufficializzate il 5 ottobre. La proposta arriva da Alessandro De Chirico di Forza Italia, lo stesso che due anni si rifiutò di candidare solamente Chiara Ferragni in quanto ritenuta non idonea alla mission dell’Ambrogino D’Oro.

Prima dell’accettazione della candidatura di Fedez e Chiara Ferragni per l’Ambrogino D’Oro la proposta dovrà essere provata da altre fazioni, e a tal proposito il capogruppo del PD Filippo Barberis promette che tutto verrà valutato con attenzione. Ricordiamo, inoltre, che i Ferragnez non hanno fatto la loro parte soltanto con la donazione: la coppia aveva trascorso una giornata insieme ai volontari per portare cibo agli ultimi, portando personalmente le provviste in un quartiere popolare.

A questo giro, dunque, secondo De Chirico e secondo le logiche dell’onorificenza, la coppia di influencer potrebbe avere tutte le carte in regole per entrare nella rosa dei candidati. Dopo la scrematura di novembre, il 7 dicembre si terrà la cerimonia ufficiale presso il Teatro Dal Verme di Milano che l’anno scorso ha visto consegnare le medaglie d’oro anche a Vinicio Capossela e Mogol.

Dopo il ritorno alla musica del rapper e la seconda gravidanza dell’influencer, la candidatura di Fedez e Chiara Ferragni per l’Ambrogino D’Oro potrebbe essere l’episodio che chiude in bellezza un 2020 difficile anche per il mondo dello spettacolo.