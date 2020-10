Il chipset Snapdragon 875 sarà probabilmente utilizzato a bordo dei Samsung Galaxy S21 dopo la presentazione prevista per il mese delle festività natalizie. Come riportato da ‘SamMobile‘, Qualcomm ha già iniziato ad inviare gli inviti alla stampa per l’evento, che si terrà solo online per via della pandemia ancora in corso che rende necessarie l’applicazione di norme di distanziamento sociale e restrizioni specifiche sugli spostamenti, dal 1 al 2 dicembre. Nonostante l’azienda statunitense non abbia confermato esattamente che lancerà il chipset Snapdragon 875, l’ipotesi più accreditata resta questa, come successo l’anno scorso a margine del Qualcomm Snapdragon Tech Summut alle Hawaii.

Il chipset Snapdragon 875 sarà contraddistinto da un processo produttivo a 5nm, con un core CPU Cortex-X1, tre core CPU Cortex-A78, quattro core CPU Cortex-A55 ed il modem Snapdragon X60 5G integrato. Oltre ai vari Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra, il chipset verrà probabilmente utilizzato a bordo degli smartphone di punta di altri marchi, tra cui OnePlus, OPPO, Realme, Vivo e Xiaomi. Nel corso dell’evento, Qualcomm potrebbe anche svelare il chipset di fascia media Snapdragon 775G. Per ricordarvelo, i nuovi chipset Snapdragon 875, Snapdragon 875G, Snapdragon 775G e Snapdragon 735G dovrebbero essere prodotti da Samsung Foundry.

Il colosso di Seul presenterà anche il suo chipset di punta, l’Exynos 1000 a 5nm (o l’Exynos 2100) all’inizio del prossimo anno. Alcune voci affermano che il prossimo chipset Exynos non abbia il core CPU Cortex-X1m mentre secondo altri includerà il core ARM più recente. Solo il tempo ci darà se sarà o meno in grado di eguagliare le prestazioni dello Snapdragon 875. Voi quale chipset preferireste vedere a bordo della versione europea dei Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo il prima possibile.