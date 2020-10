Non spaventatevi se notate anche voi problemi di burn-in affliggere il vostro Samsung Galaxy Note 20 Ultra: si tratta di un disturbo piuttosto comune degli schermi OLED, che pare aver colpito diverse unità del massimo esponente del top di gamma phablet 2020 del colosso di Seul. Come testimoniato dalle segnalazioni che popolano il portale ‘us.community.samsung.com‘, alcuni proprietari del flagship, soprattutto quelli che utilizzano la flip cover ufficiale S-View del produttore asiatico (la cover fornisce protezione al display lasciando libera una piccola finestra da cui attingere le informazioni principali ed operare attraverso scorciatoie per le funzioni maggiormente utilizzate), stanno riscontrando problemi di burn-in con il proprio Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Le unità impattate evidenziano una fascia verticale di una tonalità cromatica diversa da quella che contraddistingue il resto del display, che tende anche ad aumentare in presenza di sfondi scuri ed a luminosità più basse (in ogni caso appare ben palese anche con schermate chiare, come potete vedere dalle immagini in allegato). Adesso starà all’OEM sudcoreano indagare sulle cause che hanno portato ai problemi di burn-in per alcuni esemplari del Samsung Galaxy Note 20 Ultra (precisiamo che il difetto non è comune a tutti i modelli in vendita, a scanso di qualsiasi equivoco).





Non si esclude che la porzione trasparente della cover consenta ai raggi UV di alterare il pannello, o che il disturbo sia di natura software (nel caso sarebbe facilmente risolvibile con un aggiornamento successivo, e non sussisterebbe la necessità di richiamare indietro le unità difettose per eventualmente procedere alla loro sostituzione con un altro esemplare). La cover S-View potrebbe non gestire in modo corretto lo schermo, e di conseguenza causare problemi di burn-in nella parte che resta visibile (cosa che spiegherebbe anche la risoluzione del disturbo cambiando il tipo di cover). Per il momento il colosso di Seul non ha ancora commentato la vicenda.