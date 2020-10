Quella delle offerte PS4 è una delle parole chiave più ricercate degli ultimi mesi dagli appassionati di videogiochi, o da chi vorrebbe avvicinarsi ora al seducente universo in pixel e poligoni marchiato Sony. Senza dover spendere necessariamente un capitale. Non solo, sono in molti quelli che credono di poter risparmiare cifre piuttosto consistenti ora che il colosso giapponese del gaming si prepara ad invadere il mercato con la sua console di nuova generazione, quella PlayStation 5 la cui uscita in Italia è fissata per il prossimo 19 novembre al prezzo di 499,99 euro – 399,99 euro per l’edizione Digital, vale a dire sprovvista di lettore di dischi.

Una ricerca, quella delle offerte PS4, che in queste ore incontra fortunatamente i piani di Amazon, gigante dell’eCommerce fondato e guidato da Jezz Bezos. Il celebre rivenditore online ha infatti avviato tutta una serie di promozioni dedicate alla piattaforma da gioco nipponica, che vanno ad anticipare di qualche giorno quelle – probabilmente più massicce – che saranno ufficializzate in occasione della tradizionale iniziativa Amazon Prime Day, che per questo atipico 2020 si terrà il 13 e il 14 ottobre. Nei listini della compagnia è quindi possibile individuare ben due bundle in offerta con PlayStation 4 e due dei videogiochi più caldi del momento, vale a dire il calcistico FIFA 21 e l’adventure tutto poteri e supereroi Marvel’s Avengers di Square Enix.

Offerta PlayStation 4 Slim 500GB+FIFA21+FUT 21 Promo code Gioca al nuovo FIFA 21 con il bundle esclusivo PS4!

Il bundle contiene: PS4 500GB + DS4, copia fisica di FIFA 21, Codice...

La prima delle offerte PS4 su Amazon Italia coinvolge una console con hard disk da 500GB, due controller DualShock 4 e Marvel’s Avengers al prezzo scontato di 329,99 euro, mentre il pacchetto con PS4 da 500GB e FIFA 21 viene a costare 300,99 euro. Nel secondo caso troveremo nella confezione un solo controller, ma sono presenti anche dei contenuti bonus – da scaricare tramite codice – per arricchire la nostra esperienza in FIFA 21 Ultimate Team – o FUT, che dir si voglia. Cosa ne dite, ne approfitterete subito per portarvi a casa la console Sony?