Ricorderete tutti l’amato iPhone 5C, il colorato melafonino low-cost lanciato nel 2013, così come il modello da 15 pollici del MacBook Pro dell’anno 2014: stando a quanto riportato da ‘macrumors.com‘, i due prodotti entreranno presto nella categoria ‘Vintage and Obsolete‘ della mela morsicata, e più precisamente dal prossimo 31 ottobre. Stiamo parlando di quei dispositivi che non appaiono in catalogo da più di 5 e meno di 7 anni, di cui fanno parte da poco anche iPod Nano e iPod Touch di quinta generazione.

Vi ricordiamo che fino a qualche tempo fa gli articoli vintage dell’azienda californiana non veniva più riparati dai Genius Bar negli Apple Store, o comunque presso i centri autorizzati: dal 2018, però, la mela morsicata è tornata a garantire riparazioni anche ad alcuni dispositivi della categoria vintage. Una buona notizia senza ombra di dubbio sia per i proprietari degli iPhone 5C che del MacBook da 15 pollici del 2014, che potranno essere riparati a tempo inderminato, chiaramente a seconda della disponibilità dei pezzi di ricambio.

iPhone 5C venne lanciato nel mese di settembre del 2013 con iPhone 5s, di cui doveva rappresentare la controparte economica, come invece non è accaduto. Si trattava sostanzialmente di un restyling di iPhone 5, la cui cover venne realizzata in policarbonato e colorata di blu, verde, giallo, bianco e rosa (queste le nuance cromatiche, tutte molto belle, in cui era stato reso disponibile iPhone 5C). Il pubblico si aspettava all’epoca prezzi decisamente inferiori rispetto a quelli che vennero applicati al melafonino low-cost, cosa che comunque non gli impedì di ottenere il successo poi maturato (in effetti se siamo ancora qui a parlarne un motivo ci sarà). Io personalmente ho ancora custodito nel cassetto il mio iPhone 5C verde acido: voi invece? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.