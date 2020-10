In queste ore è diventato virale un SMS Intesa Sanpaolo che fa riferimento alla necessità di attivare l’O-Key Smart via app o via messaggi. In molti si stanno chiedendo se la comunicazione (perché davvero ben fatta) sia ufficiale e originale ma va subito chiarito che siamo al cospetto di una truffa da conoscere e dunque evitare.

Non è la prima volta che Intesa Sanpaolo ma anche altri gruppi bancari sono i protagonisti di qualche tentativo di raggiro e non sarà neanche l’ultima. Il messaggio in circolazione in queste ore è più pericoloso di altri perché davvero ben fatto, senza i consueti errori orografici e con il link ad un sito che, all’apparenza, sembra proprio quello di Intesa. Sta di fatto che proprio per questo motivo non dovrebbe essere abbassata la guardia perché le conseguenza potrebbero essere davvero pesanti.

L’ultimo SMS Intesa Sanpaolo riferisce l’urgenza di passare alla tecnologia O-Key Smart per la generazione di codici univoci per autorizzare le varie operazioni online bancarie. Si fa riferimento alla necessità di gestire il servizio via app o anche via SMS e dunque c’è il rimando al sito dove dovrebbe essere eseguita la procedura corretta proprio in questa direzione. La pagina di atterraggio del link, tuttavia, non è per nulla quella ufficiale ma un suo clone anche se costruito decisamente bene. Il collegamento dunque non va visitato e tanto meno vanno compilati form al suo interno con dati personali.

Per riconoscere questa ed altre truffe che potrebbero pervenire nella formula dell’SMS Intesa Sanpaolo, va chiarito che il gruppo bancario comunica ai suoi clienti attraverso questo canale solo con specifici mittenti. Questi sono esclusivamente tre e non di più e sono tutti elencati nella lista a chiusura di questo approfondimento. Altri referenti sono di certo rappresentativi di qualche raggiro in atto.