Il Napoli non perdona Milik. L’attaccante, come promesso da Aurelio De Laurentiis, resterà in tribuna nonostante fino al prossimo 30 giugno 2021 sia ancora a tuti gli effetti un calciatore del Napoli. Milik è stato infatti escluso sia dalla Lista Serie A che dalla Lista UEFA. Non potrà pertanto partecipare a nessuno partita di Serie A, Coppa Italia ed Europa League( leggi di più).

E’ il clamoroso epilogo del braccio di ferro Milik-Napoli che si trascina ormai da molti mesi. Ricapitoliamo la vicenda anche se per sommi capi. Il contratto di Milik con il Napoli scade il prossimo 30 giugno 2021. Da mesi il Napoli aveva provato a rinnovare l’intesa con Milik per non doversi congedare a parametro zero dall’atleta alla fine di questa stagione sportiva.

Milik non ha mai voluto seriamente prendere in considerazione le proposte del Napoli pur molto allettanti dal punto di vista economico. Il polacco puntava decisamente alla Juventus di Sarri.L’esonero del tecnico toscano ha spazzato via il sogno di Milik che ha cominciato ad esser inserito in tante trattive di mercato nessuna delle quali andata a buon fine: Roma, Fiorentina, Tottenham e tante altre chiacchiere che non si sono mai concretizzate.

Nel frattempo, dopo aver segnato il rigore decisivo nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, Milik ha staccato la presa disputando un finale di stagionale anonimo, abulico, persino irritante. Gli animi si sono esasperati, Milik ha rifiutato ogni accomodamento ed il Napoli ha scelto la linea dura. La situazione è stata altresì esasperata dal caos finale dell’era Ancelotti: multe, risarcimento danni e violazioni contrattuali.

Uno stop così clamoroso rischia di far perdere a Milik l’Europeo e di depauperarne ancora di più la condizione agonistica ed il valore di mercato. Ma Gattuso ha deciso di metter fuori dal progetto tecnico Milik preferendogli nella Lista di Serie A Llorente.

Chi ha torto e chi ha ragione in questa vicenda? E’ stato sensato da parte del Napoli spedire in tribuna il marcatore con il più alto rapporto minuti giocati-reti segnate? Milik, dal canto suo, è stato riconoscente al club che gli ha versato un sontuoso stipendio nonostante i due gravissimi infortuni? Ciascuno ovviamente può farsi la sua idea , ma resta un dubbio di fondo: Milik è un top player o un buon attaccante?