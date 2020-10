Arriva un vero e proprio colpo di scena in queste ore per quanto riguarda il bonus PC 2020, di cui tanto si parla da alcuni mesi a questa parte. Concepito per assicurare agevolazioni agli italiani, almeno quelli propensi ad assicurarsi una nuova macchina ed una connessione veloce, abbiamo già avuto modo di trattare nei giorni scorsi alcune possibili limitazioni per la sua applicazione. Ora, però, è venuto fuori un altro dettaglio che per tanti italiani potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

Ci saranno Comuni esclusi dal bonus PC 2020 secondo Infratel

La questione di oggi 7 ottobre converge fondamentalmente verso l’articolo articolo 3 comma 7 del decreto attuativo diventato molto popolare in Italia in queste settimane. Fondamentalmente, si tratta di una limitazione all’erogazione del bonus PC di 500 euro, con cui fondamentalmente vengono imposti dei paletti importanti. Evidentemente, si ritiene che in alcune aree del Paese non vi sia la necessità di implementare una misura del genere. L’articolo, infatti, stabilisce quanto segue:

“Al fine di garantire coerenza del Piano con eventuali previi interventi regionali, i contributi potranno essere erogati anche tenendo conto di situazioni specifiche di singole Regioni correlate a condizioni più svantaggiate di determinate aree territoriali, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni”.

Quali sono i Comuni coinvolti in questo discorso? Impossibile stabilirlo al momento. Tuttavia, alcune fonti parlano di specifiche regioni che avrebbero chiesto proprio l’esclusione di determinate aree, dove evidentemente non risulta la necessità di assicurare alla popolazione un incentivo del genere. Mi riferisco a realtà come Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana. Inutile dire che su Infratel al momento sia impossibile risalire a dettagli così concreti.

Ancora pochi giorni e capiremo se ci saranno ufficialità in questo senso, visto che il bonus PC 2020 rappresenta ancora oggi uno dei provvedimenti più attesi di quest’anno. Riusciremo a limitare una volta per tutte il digital divide qui da noi? Diteci pure cosa ne pensate nell’area commenti, aspettando ulteriori segnali da Infratel.