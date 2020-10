Terzo appuntamento con Mare Fuori, la serie di Rai2 con Carolina Crescentini pronta a calarsi nei panni della bella Paola, la direttrice del carcere minorile location delle storie narrate in prima serata. Il successo che i suoi protagonisti stanno ottenendo è sotto gli occhi di tutti e questo lascia pensare che ci sarà un seguito, ma fino al momento di capire come finirà questa prima stagione e se ce ne sarà una seconda, l’appuntamento con Mare Fuori si ripeterà anche questa sera.

Oggi, in prima visione su Rai2, la coproduzione Rai Fiction — Picomedia, prodotta da Roberto Sessa, tornerà in onda con due episodi dal titolo, rispettivamente, “LA vendetta per guarire” e “L’appartenenza” in cui Gemma, una ragazza di Rimini, subisce abitualmente violenza dal fidanzato, ma quando la sorella diventa lei stessa una vittima per difenderla, decide di mettere in atto la sua vendetta, l’unico modo per guarire da quell’amore malato e questo la porta nel carcere femminile e, in particolare, nelle grinfie di Viola che inizia a circuirla per tenerla buona, come andrà a finire per le due?

Anche per Filippo le cose non vanno meglio visto che continua a meditare vendetta contro Pino ed è intenzionato ad usare la lametta su cui ha messo le mani nel finale della puntata della scorsa settimana. Intanto, la notizia della lametta scomparsa arriva fino alla direttrice che decide di punire tutti sospendendo le loro attività. Il malcontento monta tra i ragazzi di Mare Fuori ma nessuno immagina che è proprio Filippo il colpevole, e l’attenzione si concentra proprio su Carmine.

Quest’ultimo era pronto a rimettersi in gioco e lottare adesso che ha saputo che presto diventerà padre ma questa situazione potrebbe di nuovo trascinarlo a fondo. Nel secondo episodio, Edoardo esce per un permesso mentre Filippo decide finalmente di dire la verità sulla lametta consegnando la sua arma a Paola che, però, non riesce a farsi dire chi lo minaccia e da chi avrebbe voluto difendersi. Il giovane cade nella trappola di Ciro che in cambio della sua protezione gli chiede una prova di coraggio. Carmine gli consiglierà di stare attento ma Filippo seguirà il suo consiglio?