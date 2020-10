Il nuovo album degli AC/DC è Power Up. La band australiana ha rotto il silenzio, una volta per tutte, pubblicando il primo estratto Shot In The Dark. Il disco rappresenta l’attesissima nuova prova in studio a 6 anni di distanza da Rock Or Bust (2014).

Un riff monolitico nella piena tradizione della band, le liriche rock/blues di Brian Johnson e, soprattutto, la chitarra di Malcolm Young dimostrano che il mondo di Brian Johnson – in ottima forma – e soci non si è mai spento.

Malcolm Young, del resto, ha fatto in tempo a registrare tutti i riff che troveremo nel disco in uscita e la conferma arriva da Mike Fraser, fonico della band di Hell’s Bells, che ha rivelato che Power Up era già pronto dall’estate ma l’emergenza COVID19 ha fatto slittare l’uscita. Un ritorno pieno di adrenalina e corrente alternata, nel pieno stile degli AC/DC: sono passate settimane da quando improvvisamente sul sito ufficiale della band sono comparse alcune foto nuove di zecca, poi rimosse ma non abbastanza in tempo per non essere catturate dai fan. Era chiaro: gli AC/DC stavano tornando.

Del resto è inevitabile che Power Up sarà dedicato interamente a Malcolm Young, scomparso nel 2017 dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni e i problemi cardiaci. Shot In The Dark è il primo grido rock’n’roll dopo quelle foto misteriose comparse a Sydney e in altre città del mondo e dopo quelle luci al neon che mostravano il logo della band pubblicate sui social.

Nessuna rivoluzione, spiega Fraser: tutti i suoni e tutta la strumentazione sono rimasti al loro posto, e si sente. La loro filosofia è “buona la prima”, perché le sessioni sono sempre spontanee e un bravo tecnico del suono deve saper catturare ogni novità.

Shot In The Dark è il biglietto da visita del nuovo album degli AC/DC, che sarà disponibile a partire dal 13 novembre 2020 con questa tracklist:

1 Realize

2 Rejection

3 Shot in the Dark

4 Through the Mists of Time

5 Kick You When You’re Down

6 Witch’s Spell

7 Demon Fire

8 Wild Reputation

9 No Man’s Land

10 Systems Down

11 Money Shot

12 Code Red

Shot In The Dark – Testo

[Verse 1]

I need a pick me up

A Rollin’ Thunder truck

I need a shot of you

A tattooed lady wild

Like a mountain ride

I got a hunger, that’s the loving truth [Pre-Chorus]

You got a long night coming

And a long night pumping

You got the right position

The heat of transmission [Chorus]

A shot in the dark

Make you feel alright

A shot in the dark

All through the whole night

A shot in the dark

Yeah, electric sparks

A shot in the dark

Beats a walk in the park, yeah [Verse 2]

Blast it on the radio

Breaking on the TV show

Send it out on all the wires

And if I didn’t know any better

Your mission is to party

Till the broad daylight [Pre-Chorus]

You got a long night coming

And a long night going

You got the right position

The heat of transmission [Chorus]

A shot in the dark

Make you feel alright

A shot in the dark

All through the whole night

A shot in the dark

Yeah, еlectric sparks

A shot in the dark

Beats a walk in thе park, yeah [Bridge]

My mission is to hit ignition [Chorus]

A shot in the dark

Make you feel alright

A shot in the dark

All through the whole night

A shot in the dark

Yeah, electric sparks

A shot in the dark

Beats a walk in the park, yeah [Outro]

A shot in the dark

Ooh, a shot in the dark

A shot in the dark

A shot in the dark

A shot in the dark

Make you feel alright

A shot in the dark

Beats a walk in the park, yeah

Traduzione