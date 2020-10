Ci sono diversi problemi che, con il trascorrere dei mesi (se non addirittura degli anni), potrebbero diventare non così isolati per chi si ritrova con un device Huawei o Honor. Lo abbiamo percepito nella giornata di ieri, portando alla vostra attenzione la questione sveglia, ma è chiaro che ci siano numerosi ambiti dove potrebbero verificarsi episodi poco incoraggianti. Uno di questi riguarda il corretto funzionamento degli auricolari di serie forniti dal produttore cinese, visto che a detta di alcuni improvvisamente non siano più utilizzabili.

Come effettuare test sugli auricolari di serie per smartphone Huawei

A tal proposito, credo sia utile ed interessante prendere in esame una risposta ufficiale da parte di Huawei Italia. Facendo un giro sui social, anche all’interno di gruppi Facebook, ho trovato infatti un feedback che potrebbe fare al caso di coloro che si ritrovano con auricolari non funzionanti. Vediamo dunque quali sono le procedure consigliate dall’azienda, in modo tale da isolare quantomeno l’anomalia che avete riscontrato:

“Nel momento in cui inserisci le cuffie nella porta USB-C del telefono, all’interno della barra delle notifiche appare il relativo simbolo?Hai provato ad utilizzarne un altro paio o ad usare le tue su di un altro dispositivo?Il fatto che la ricarica funzioni correttamente farebbe pensare ad un problema degli auricolari.Ti invitiamo a scriverci in privato per ulteriore assistenza in merito alla situazione“.

Qualora i problemi dovessero persistere dopo aver seguito i consigli di Huawei, dunque, consigliamo a tutti di contattare l’assistenza per approfondire il proprio caso. Solo così si otterranno le necessarie disposizioni per affrontare l’anomalia riguardante gli auricolari. Qualora abbiate vissuto situazioni simili a quella che ho condiviso con voi oggi 7 ottobre non esitate a commentare l’articolo in questione, in modo da offrirci ulteriori spunti di riflessione già in giornata.