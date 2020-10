La MIUI 12 in versione stabile è in fase di rilascio per alcuni smartphone Xiaomi, POCO e Redmi (nonostante la release sia stata annunciata ormai dal mese di maggio e si inizi già a parlare di MIUI 13). Come riportato da ‘androidcentral.com‘, siamo giunti ormai alla terza trance di dispositivi pronti a ricevere l’ultima interfaccia proprietaria del produttore, dopo la prima di luglio e la seconda di agosto.

Cerchiamo adesso di capire quali siano esattamente gli smartphone Xiaomi, POCO e Redmi che si accingono a ricevere la MIUI 12 in versione stabile in questo momento, e che sembrano corrispondere ai seguenti:

“Xiaomi Mi MIX 3, Mi 9 SE, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8, Mi 8 UD, Mi CC9, Mi CC9 Pro, Mi CC9 Meitu Edition, Redmi Note 7 Pro, Note 7, Redmi 10X Pro 5G, 10X 5G e 10X 4G”.

Nel caso in cui siate possessori di uno dei modelli appena citati e non abbiate ancora ricevuto la MIUI 12 in versione stabile potrete pur sempre decidere di fare una verifica manuale di disponibilità dell’upgrade attraverso le impostazioni generali di sistema. Alla lista dei dispositivi che sapevamo avrebbero di certo ricevuto l’aggiornamento si sono di recente aggiunti i nuovi Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite, così come pure il low-cost POCO X3 NFC. Bisogna, infine, tenere presente che il produttore cinese è solito distribuire gli aggiornamenti prima per la versione cinese della ROM, per poi procedere al suo debutto internazionale.

Ad ogni modo, sappiate che non ci vorrà troppo tempo prima di vedere esordire la MIUI 12 in versione stabile per tutti quegli smartphone Xiaomi, POCO e Redmi di cui vi abbiamo sopra parlato (senza dimenticare di portare pazienza se non la si visualizza nell’immediato). Per qualsiasi dubbio o domanda ricordate che il box dei commenti è a vostra disposizione, e che vi risponderemo il prima possibile.