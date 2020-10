Cambio di programmazione per Ulisse su Rai1. Il programma culturale di Alberto Angela non va in onda nella serata di mercoledì 7 ottobre per lasciare spazio alla partita tra Italia e Moldova.

Per la nazionale di Mancini si tratta di un test amichevole in vista dell’Europeo del prossimo anno. Italia-Moldova sarà trasmessa in diretta su Rai1 a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1, con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, e le interviste e gli interventi a bordo campo di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi. In studio al Franchi, invece, Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio.

La fascia oraria del prime time sarà quindi completamente occupata da Italia-Moldova, perciò Ulisse e Alberto Angela danno appuntamento ai telespettatori a mercoledì 21 ottobre. Infatti, il 14 ottobre è prevista un’altra amichevole in cui la nazionale italiana sfiderà l’Olanda.

In questa nuova edizione di Ulisse, il paleontologo e divulgatore scientifico ha portato il pubblico alla (ri)scoperta della città eterna con una puntata dedicata a Roma vista dall’altro; il secondo appuntamento è stato interamente concentrato sul genio del Rinascimento Raffaello Sanzio; la terza puntata invece ha visto come ospite l’attrice Premio Oscar Helen Mirren per raccontare il regno di Elisabetta II, l’ultima grande regina. Per il quarto appuntamento, quello conclusivo di questa edizione di Ulisse su Rai1, Alberto Angela racconterà i segreti di John Fitzgerald Kennedy.

Le puntate sono state girate dopo il lockdown, tra giugno e agosto, come aveva affermato Angela nella conferenza stampa di presentazione. “Non è stato facile affrontare l’emergenza. Questo è un programma basato sui viaggi, non potersi muovere è stato come tenere le navi dentro al porto. Ma noi ci siamo ingegnati, abbiamo fatto come Ulisse. […] Dopo il lockdown avevamo tanta voglia di fare il nostro lavoro, ma abbiamo capito che dovevamo tenere i piedi per terra: la sofferenza esiste, può colpire anche noi, dobbiamo apprezzare i nostri vantaggi”.

Di fronte una tale emergenza sanitaria, Alberto Angela e il suo team hanno lavorato al massimo della sicurezza, utilizzando nuove tecniche di ripresa per regalare al pubblico di Rai1 un programma di qualità. “Abbiamo girato in esterna la prima puntata: conosciamo Roma in lungo e in largo, ma vederla dall’alto cambia tutto, si entra in comunione con i luoghi. Mentre per Elisabetta e JFK abbiamo usato il chroma key green screen: è stato divertente, ho scoperto tante cose, questo programma mi permette sempre di imparare. Eravamo in uno studio immenso: tra la grafica e un sistema di sensori mi hanno proiettato dentro un mondo 3D.”

Salvo variazioni, appuntamento con Ulisse su Rai1 a mercoledì 21 ottobre.