Ci sono alcune offerte Vodafone che, a partire dal mese di ottobre, vedono il costo di attivazione aumentato. Questo il verdetto che arriva nelle ultime ore dagli utenti che hanno provato a sottoscrivere un nuovo piano, a pochi giorni di distanza da un’altra grana che ha dovuto affrontare la compagnia telefonica. Ecco perché credo sia utile fermarsi un attimo ed individuare le promozioni che rientrano in questo costo, nonostante il canone mensile sia rimasto invariato a conti fatti.

Quali offerte Vodafone prevedono costi di attivazione in aumento

Analizzando la situazione più nel dettaglio, grazie anche al contributo dei colleghi di Mondomobileweb, emerge che le offerte Vodafone con costi di attivazione in salita siano in tutto sette. Mi riferisco a piani come Vodafone Red, Vodafone Infinito, Vodafone Easy, Vodafone Facile, Vodafone Family+. A questi, poi, dobbiamo aggiungere sia Shake It Fun, senza dimenticare la SIM mobile con la Giga Family Infinito Edition, in riferimento all’omonima offerta convergente fisso mobile.

Nulla di irreparabile, ma occorre annotare che i costi di attivazione siano stati portati a costo è aumentato a 6,99 euro anziché 32,99 euro. In precedenza, alla suddetta voce, avevamo 5 euro invece di 31 euro. Vi ricordo che la suddetta spesa si debba ritenere valida nel caso in cui vi sia una permanenza minima in Vodafone. Staremo a vedere per quanto tempo dureranno le suddette condizioni e se a breve termine verranno introdotte ulteriori novità in merito.

Nel frattempo, qualora abbiate messo nel mirino offerte Vodafone come Shake It Fun, Vodafone Red, Vodafone Infinito, Vodafone Easy, Vodafone Facile e Vodafone Family+. Avete maturato esperienze dirette sotto questo punto di vista? Fateci sapere se riscontrate anomalie con l’attivazione di nuovi piani, aspettando le prossime mosse da parte della compagnia telefonica per l pubblico italiano durante il mese di ottobre.