I concerti di Dodi Battagli a Milano, Roma e Verona sono annullati. A darne notizia è la pagina ufficiale dell’artista bolognese, che avrebbe dovuto tenere nell’ambito del progetto Perle che sta portando avanti da qualche anno a questa parte.

Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per gli eventi ora annullati possono richiedere il rimborso presso il punto vendita nel quale hanno effettuato l’acquisto. I biglietti relativi agli spettacoli annullati possono essere rimborsati in denaro, eventualità che non può essere applicata in caso di eventi rinviati.

Il celebre chitarrista dei Pooh avrebbe dovuto esibirsi a Milano (Auditorium di Milano Fondazione Cariplo) il 10 ottobre, mentre sarebbe stato a Brescia, al Teatro Sociale, il 4 dicembre. Il concerto al Teatro Nuovo di Verona del 14 febbraio scorso è invece definitivamente annullato.

Il progetto dei Pooh si è concluso nel 2016, quando il gruppo ha deciso che era arrivato il momento di dire basta al gruppo, intraprendendo le diverse carriere da solisti. La musica di Dodi Battaglia non si è mai fermata, con i concerti che sono ripartiti subito dopo la fine della band, che ha salutato il pubblico con il concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno del 30 dicembre 2016.

Il percorso individuale di Dodi Battaglia è proseguito con il progetto Perle, che anche i Pooh avevano intenzione di proporre prima della conclusione della loro carriera. I concerti sono composti da una serie di brani, poi raccolti in un album live, che per lungo tempo sono stati esclusi dalle scalette dei concerti del gruppo. Si tratta, quindi, del meglio delle rarità che il gruppo ha proposto in 50 anni di carriera e nelle centinaia di concerti.

Il cofanetto dedicato a Perle contiene anche un inedito, Un’Anima, scritto da Giorgio Faletti. Nella tracklist si contano i brani inseriti nella scaletta dei concerti che l’artista ha tenuto lungo tutta l’Italia negli ultimi anni.