Bisogna fare ancora oggi i conti con alcuni messaggi che potrebbero portarci a WhatsApp bloccato oggi 7 ottobre, indipendentemente dal fatto che ci si ritrovi con il sistema operativo iOS o Android. Di recente abbiamo affrontato proprio la risoluzione di alcuni problemi legati nello specifico al mondo iPhone, in riferimento ad un report condiviso pochi giorni fa sul nostro magazine. A quanto pare, però, stamane tocca riprendere un tema mai definitivamente archiviato dallo staff.

WhatsApp bloccato con alcuni caratteri: la situazione aggiornata

Un ulteriore contributo sotto questo punto di vista ci arriva da una fonte autorevole come Yahoo, secondo cui effettivamente c’è ancora il rischio qui in Italia (e non solo) di ritrovarsi con WhatsApp bloccato per ragioni davvero superficiali. Alcuni caratteri, infatti, tendenzialmente sono ancora in grado di rendere inutilizzabile l’app di messaggistica. Insomma, l’applicazione continua a far fatica nella lettura di alcuni caratteri tipografici della tabella Unicode.

Una sorta di congelamento dell’applicazione, fino a rendere necessario il suo riavvio. Tuttavia, in alcuni casi la situazione potrebbe ripetersi all’infinito, fino a costringervi a cancellarla per poi procedere con una nuova installazione. Pochi i disagi relativi a questa situazione, se non il fatto di perdere le conversazioni più recenti che non sono rientrate nel vostro più recente backup. Se ci tenete a questa cosa, avete una sola scelta davanti a voi.

A tal proposito, per scongiurare lo scenario di WhatsApp bloccato, dovrete necessariamente recarvi nelle impostazioni della privacy e fare in modo che gli utenti non presenti nella vostra rubrica siano impossibilitati ad inviarvi messaggi. In questo modo non andrete incontro a situazioni complicate, come appunto i caratteri che possono causare crash costanti. Vedremo se arriveranno aggiornamenti specifici per l’app in grado di archiviare una volta per tutte questo problema. A voi come va?